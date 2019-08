Julián Gil le lanza una fuerte advertencia a Juan Manuel Cortés, de Suelta La Sopa

El programa de espectáculos de Telemundo expuso al actor ante la opinión pública

Juan Manuel Cortés, Director de Contenido de Suelta La Sopa, en Telemundo, compartió un documento legal en donde expuso varios puntos importantes a considerar detrás del caso de Julián Gil, Matías y Marjorie de Sousa. Dos de los principales son: La reunión del actor con el menor y la manutención hacía éste. En la primera, el conductor de TV reveló que el actor fue obligado por el juez para que éste se reuniera con su hijo; la segunda, que desde junio Gil no paga la manutención.

Ante la exposición de Cortés, Julián Gil no se ha quedado callado, y en el vídeo compartido en Instagram por Suelta La Sopa el actor escribió lo siguiente: “Que lastima que seas tan poco profesional. Estás seguro que me conoció. Estabas ahí y lo viste. Lo escuchaste decir papá”.

Gil recalcó que: “Pagaría lo que no tengo para que hubieras estado ahí y ver al nene sufrir y sentirse como se sintió. Lloró sí y mucho, y no solo lloró ayer, llora siempre. Desde el día uno llora y eso no lo dices. O tienes memoria selectiva. Busca cada una de mis salidas del centro de convivencias. Búscalas y verás que en todas dije que era un crimen exponer al niño y llevarlo al centro”.

Continúa. “Y me parece más bajo de tu parte justificar mi ausencia con una foto en el cuarto del niño. Crees que eso es bonito. Acaso el papá está muerto para mostrarlo en foto”.

Pero el escrito de Julián Gil no termina sin una dura advertencia hacía Juan Manuel Cortés: “Te aconsejo que vayas por la derecha o expongo tus conversaciones, que me hicieron llegar tuyas con la abogada Pellón, donde se ponen de acuerdo en muchas cosas en contra de mi para mover la opinión pública, y confabular maliciosamente. Recuerda que tienes el techo de cristal y te estas metiendo en terrenos delicados”.

El comentario del actor gira entorno al señalamiento de que Matías sí lo reconoce y que éste tiene en su habitación una foto de su padre. Pero éste, en ningún momento, hace alusión a los puntos más fuertes expuestos por Cortés, según el documentos legal, en el que se señala que la visita fue obligada por el juez y que el actor no ha pagado la manutención desde el mes de junio.