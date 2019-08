La cruda verdad detrás del encuentro entre Julián Gil y su hijo Matías

El niño no reconoció a su padre

Después de varios meses, Julián Gil se reencontró con su hijo Matías en el Centro de Convivencia, sin embargo esa reunión no es como la esperaba el actor; el pequeño no lo reconoció y hasta rompió en llanto buscando a la mamá, Marjorie de Sousa:

“Fue duro, Matías estaba extrañado, costó trabajo, fue duro, costó tiempo porque de alguna manera estaba viéndome extraño. Es dura esta situación”, comentó.

El actor sigue convencido de que no quiere ver a Matías en este centro, prefiero tenerlo en otros lugares: “Hoy reafirmé mi postura con la trabajadora social, le dije que no quiero ver a mi hijo en este lugar, quiero que nuestros encuentros sean normales, en mi casa, en el parque, con la familia. Si seguirán siendo aquí, no voy aceptar”, dijo.

Marjorie con Matías en brazos, visiblemente afectado, esto comentó de Julián Gil: “Yo lo bendigo porque gracias a él soy la mujer fuerte que soy ahora, porque si no fuera por esta situación yo no me hubiera reconocido como tal. Soy mucha mamá para Matías”.