‘La Feria del Téjate’ intenta rescatar las tradiciones oaxaqueñas con una bebida prehispánica 

Tras la muerte de su esposo en el año 2000, la señora Felicita López se vio con pocas opciones: la más viable fue enterrarlo en su natal Oaxaca y viajar a Los Ángeles para quedarse a vivir con sus nueve hijos que ya residían aquí.

Acostumbrarse a un nuevo país inicialmente fue duro para Felícita, quien entonces tenía 56 años.

“De primero no me gustaba la comida, las tortillas muy duras parecían crudas”, recordó. “Cuando llegué no podía comer nada, allá en Oaxaca todo es fresco, todo es orgánico”.

Pero no pasó mucho tiempo para que Felicita comenzara a hacer sus propios platillos tradicionales incluyendo el tradicional téjate, una bebida prehispánica hecha a base de maíz, cacao y otros ingredientes naturales.

“Cuando mi hija estaba embarazada se le antojaba y me dijo que le hiciera téjate. Su niña ahora ya tiene 16 años”, recordó la inmigrante, quien ahora tiene 76 años. “Empecé a hacer para la familia y después de poquito a poquito a vender”.

Y hace 12 años exactamente se le acercó Gabriel Gómez Martínez, quien pretendía promover el téjate para rescatar la cultura que se estaba perdiendo.

“Me habló Gabriel y me dijo, ‘¿No quiere ir a participar? ¿Ir a vender?’ y le dije, ‘Si como no’, aunque me gustó porque ese fue el trabajo de mi mamá y ahora a mí me fue muy bien”, indicó la originaria de Tlacolula, Oaxaca.

Tan bien le ha ido a Felicita que, ha ganado siete de los 12 concursos de la Feria del Téjate en los que ha participado.Uno de sus secretos es que todos los ingredientes son exportados de Oaxaca.

La Feria del Téjate comenzó hace 12 años con tres participantes y este año se enfrentarán 11 mujeres para demostrar quien hace el mejor téjate.

Tradición por generaciones

Fátima Luis, de 29 años, nació en Los Ángeles y es nieta de Felícita. Ella dijo que desde muy pequeña visitaba Oaxaca con sus familiares.

“He ido con mi abuelita y allá conocí a mi bisabuela y vi como hacían el téjate y es un orgullo”, dijo Fátima quien al inicio disfrutaba conocer su cultura pero sin mucho interés en seguirla.

Ya en la universidad, mientras estudiaba psicología hace seis años Fátima dijo que encontró su pasión principalmente por necesidad.

“A mi abuelita le dio cáncer y el doctor le dijo que no iba a poder trabajar, entonces mi mamá tenía mucho trabajo”, dijo Fátima aseverando que para entonces su madre y abuela ya entregaban órdenes de téjate para más de una docena de restaurantes.

“Mi mamá me dijo que le ayudara a moler el téjate y se me hizo bonito ver que estaba aprendiendo algo que es de generaciones”, recalcó Fátima quien ya es la tercera generación de téjateras.

Ella contó que el proceso del téjate puede llevar hasta dos días, comenzando el viernes a hervir el maíz en agua de ceniza, después molerlo para hacer la masa y el sábado desde las dos y media de la mañana comenzar a hacer la masa mezclada con el cacao, hielo y agua hasta llegar a la bebida espumosa y orgánica.

La bebida de los Dioses

El téjate, o bebida de los dioses como se conoce en Oaxaca, es considerada una bebida altamente vigorizante que puede fácilmente reemplazar a las bebidas energéticas y gaseosas. Se dice que es energetizante y hasta afrodisiaca.

Natividad Santiago, una de las organizadoras de La Feria del Téjate, dijo que la bebida es originaria de los zapotecos.

“Principalmente el rey Moctezuma II la ocupaba para sus corredores que iban de Oaxaca la gran Tenochtitlan, llevaban pescado y eran largas jornadas y se los daba como premio”, contó Santiago. “Además, los nutrientes que tienen—la rosita de cacao, maíz, pixtle (semilla del mamey), algunas personas le agregan almendra o nuez y cacahuate—es como un Red Bull pero orgánico”.

Cuenta la historia que los corredores realizaban hasta 500 kilómetros de distancia en relevos de 5 horas gracias a la bebida. También el emperador Moctezuma II tomaba más 30 jícaras o tazas de téjate al día para mantener su mente clara y cuerpo joven.

Santiago aseveró que pese a que la bebida es una tradición oaxaqueña, las migraciones hacia otros países estaban causando que esta se perdiera.

“Pero ahorita las personas mayores están comenzando a hacer la bebida y se esta volviendo un poquito demandante porque la gente lo esta conociendo”, aseveró Santiago.

La Feria del Téjate

Gabriel Gómez Martínez dijo que originalmente se vio motivado para realizar la Feria del Téjate para no dejar morir su cultura y tradiciones oaxaqueñas.

“Al emigrar recuerdas todo, la gastronomía, bebidas y se nos ocurrió la idea de organizar la primera feria junto con un anglosajón que había ido a Oaxaca y le había encantado”, dijo Martínez.

Martínez, organizador y líder del grupo folclórico Guish-bac dijo que la feria también ha sido una puerta al emprendimiento empresarial para algunas de las mujeres participantes.

“Ya tienen sus clientes y nos da gusto que esta bebida se esta rescatando”, dijo Martínez quien se enorgullece en ver que el evento ha crecido al paso de los años.

“Empezamos en el estacionamiento de un restaurante y ahora abarcamos casi todo un parque, cosa que nunca nos imaginamos”, dijo Martínez.

La XII Feria del Téjate Los Ángeles 2019 contará con música oaxaqueña, bailes folclóricos, gastronomía y artesanía. Los asistentes podrán degustar de la bebida y conocerán quien será coronada como la mejor téjatera.

“Se les da un premio a las téjateras porque es verdaderamente un trabajo muy duro, es muy pesado y yo creo que se lo merecen”, recalcó Martínez.

La feria del Téjate se llevará a cabo este domingo primero de septiembre a partir del medio día en el parque Stoner localizado en 1835 Stoner Avenue en Los Ángeles.

Para más información llame al (310) 462-5737 o al (323) 891-9751.