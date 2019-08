Los Mejores Mexicanos Jugando en la MLB

Contenido Patrocinado

Pese a que no es su deporte nacional, este bonito juego llamado baseball no sería ni la mitad de competitivo si no contara con el talento de las decenas de mexicanos, puertorriqueños, venezolanos y cubanos que todos los días visten las casacas de los clubes y llenan de sabor y alegría los diamantes donde se practica este deporte.

Lo que sí es cierto, es que, una fuente ha destacado que el talento mexicano viene cobrando relevancia en sus respectivos clubes, produciendo triunfos, mismos que son igual a dinero. En este artículo hacemos un recuento con el talento azteca que en este momento está revolucionando la forma a la pelota en Los Estados Unidos.

Julio Cesar Urías Acosta: Desde que firmó con Los Dodgers de Los Ángeles en 2012 e hizo su debut definitivo en las grandes ligas en 2016, el ascenso meteórico de este jugador mexicano no ha conocido límites. No obstante, en este momento su participación en el torneo se encuentra suspendida por un incidente de violencia doméstica del que fue acusado por la prensa -no así por su pareja-. En este momento su salario se acerca a los 600,000 dólares al año.

Roberto Osuna: El lanzador de los Astros de Houston es también uno de los internacionales mexicanos más queridos y mejor reputados de toda la MLB, de hecho, este jugador profesional hizo su carrera desde abajo y empezó en las divisiones inferiores de los Toronto Blue Jays en 2015. Actualmente su salario se acerca a los 6 millones de dólares al año.

Sergio Romo: El jugador de los Twins de Minnesota tiene una de las carreras más prolíficas a lo largo de toda la MLB, de hecho ha pasado antes por los Gigantes de San Francisco, los Dodgers de L.A., los Tampa Bay Rays y los Marlins de Miami, se trata de una celebridad dentro y fuera de la cancha, de hecho, tiene muy buena recordación en la prensa por el episodio en el que él y varios miembros de su equipo recrearon la portada del álbum de The Backstreet Boys. En este momento el salario de Romo asciende a los 3 millones de dólares al año.

Joakim Soria: Se trata de uno de los jugadores más competitivos de toda la MLB, de hecho, en su club, Los Atléticos de Oakland, se le conoce como “The Mexicutioner”, debido a su desempeño como pitcher cerrador. Si bien a sus 35 años de edad la carrera de este experimentado jugador mexicano, natural de Coahuila, podría estar viendo sus últimos días, su nivel se ha mantenido altísimo desde su debut en las grandes ligas. El salario anual que estaría devengando Soria en este momento se acerca a los 4,8 millones de dólares.

Óliver Pérez: En este momento el experimentado lanzador mexicano se encuentra en una vicisitud, continuar en su club amado, Los Indios de Cleveland o marcharse a los Astros de Houston. No hablamos de cualquier jugador después de todo, sino de uno de los cuatro mexicanos que pueden jactarse de haber participado activamente en 17 temporadas consecutivas de las grandes ligas. Aunque el futuro de Pérez permanece abierto, en este momento devenga un sueldo nada despreciable de 2,8 millones de dólares.

Esta es apenas la punta del iceberg de la participación mexicana en la MLB, según el sitio web de onlinebettingcodes, hay muchísimas opciones más para los apostadores mexicanos que quieren apoyar a sus paisanos y de paso, ganar algunos dólares. Ya veremos qué pasa con ellos en esta temporada de la Major League Baseball, prácticamente todos los clubes estadounidenses ya tienen un amuleto mexicano brillando y es seguro que, al menos uno llegará a World Series.