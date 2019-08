¡Sale del closet! Ryan Russell, exjugador de Dallas Cowboys, confiesa ser bisexual

View this post on Instagram

𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚏𝚊𝚒𝚝𝚑𝚏𝚞𝚕 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚔𝚒𝚗𝚍 𝙸𝚝 𝚍𝚘𝚎𝚜𝚗'𝚝 𝚋𝚛𝚊𝚐 𝚘𝚛 𝚋𝚘𝚊𝚜𝚝 𝙱𝚞𝚝 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝙸 𝚝𝚎𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚖𝚒𝚗𝚎 𝙸 𝚝𝚎𝚗𝚍 𝚝𝚘 𝚋𝚛𝚊𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚜𝚝