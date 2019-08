Dorian podría devastar la costa de Florida sin llegar a tocar tierra, según los pronósticos

El huracán Dorian continúa siendo una amenaza para todos los residentes de la costa este de Florida. Los meteorólogos aún no saben con certeza dónde tocará tierra. Hasta ahora parece indicar que la tormenta se dirige hacia el centro-sur, cerca de Palm Beach, pero un pronóstico reciente advierte otra cosa.

Según el modelo del Centro Europeo de Predicción Meteorológica, que en los últimos tres años ha superado al modelo estadounidense, es posible que Dorian de un giro de último momento hacia el norte, rozando la costa de Florida y continuando hacia Georgia y las Carolinas sin llegar a tocar tierra.

En este escenario, sería probable que la tormenta llegara con gran parte de su fuerza hasta Georgia y las Carolinas, que sufrirían vientos de gran magnitud y lluvias torrenciales.

Según el último modelo europeo, Dorian alentaría su marcha poco después de pasar por las Bahamas, antes de dirigirse hacia el norte, sin llegar a tocar tierra en ningún momento.

El Centro Nacional de Huracanes, que monitorea a estos fenómenos en Estados Unidos, confirmó este viernes los pronósticos del modelo europeo, pero asegura que aún es demasiado temprano para saber con certeza cuándo girará hacia el norte y, por tanto, si tocará tierra o se irá rozando el litoral.

Sin embargo, esto no necesariamente son buenas noticias para los residentes de la costa, porque el huracán seguiría su paso a poca distancia del litoral, trayendo consigo vientos de hasta 130 millas por hora o más en algunas regiones, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas de hasta 10 pies de altura.

Otra posibilidad, según los pronósticos del modelo GFS, que promedia las predicciones de varios modelos, incluido el europeo, el británico y el estadounidense, es que Dorian haga el primer contacto en algún punto cercano a cabo Cañaveral, en el centro-sur de Florida.

Sin embargo, todos los modelos concuerdan en que aún es muy pronto para saber la trayectoria del huracán. Los residentes de Florida deberán prepararse para un posible impacto, incluidos los de la costa oeste, pues Dorian podría atravesar la península.

Latest 12z #ECMWF run with a different solution. 🌀

Minor changes in the ridge strength, and slower speed of #Dorian, allows a turn northward before a possible #FL landfall.

Still some time to see different solutions by the models. The entire SE coast should pay attention. ⚠️ pic.twitter.com/PJaum6wjDH

— AllanWeather | New York (@AWxNYC) August 30, 2019