Encuentran a bebé gateando entre cadáveres de familiares muertos

Los que encontraron a la bebé afirman que es una suerte que no caminara porque habría caído por el acantilado

Se descubrió a una niña pequeña llorando y arrastrándose entre los cadáveres de cinco familiares en Fiji.

Un hombre a caballo, que buscaba su ganado en las tierras altas de Nausori, se encontró con la trágica situación. Los cuerpos fueron hallados en un acantilado en este pintoresco destino turístico el pasado lunes 26 de agosto.

Nada más ver a la pequeña el hombre dio la voz de alerta y paró a un vehículo para pedir ayuda. Sumaira Kumar, de un año, es la única superviviente del dramático accidente. Según informan los medios locales, es la sobrina de uno de los fallecidos.

Kelera Toloi, de 25 años, fue quien ayudó a rescatar y salvar a la pequeña.

Al ver a la niña, con frío y hambrienta, Kelera le cambió el pañal de inmediato y la alimentó, dándole un biberón. Kelera señaló que fue una suerte que Sumaira aún no pudiera caminar, ya que habría corrido el riesgo de caerse por el acantilado.

“Como madre, me parece muy triste. Estoy realmente afectada por lo sucedido. La agarré y le cambié el pañal empapado de inmediato y le di dos biberones de leche. Por lo que parece, tenía hambre, pero me pregunto qué mente inhumana podría haber hecho tal cosa. Afortunadamente no camina o se habría caído por el acantilado”, le contó a el Fiji Sun.

Tanto Mohammed Javid, conductor de 32 años de edad que vio a la niña en un principio y pidió ayuda, como Toloi dicen que es la primera vez que ven un incidente tan horrible después de 14 años de viajar en esa área.

La pequeña Sumaira fue trasladada al hospital mientras acordonaban el área para realizar una investigación policial. Los miembros de la familia fallecidos han sido indentificados como Nirmal Kumar, de 63 años, su esposa Usha Devi, de 54 años, su hija Nileshni Kajal de 34 años y sus nietas, de 11 y 8 años.

Los resultados del examen post mortem sugieren que los cinco miembros de la familia murieron como resultado de la ingestión de una sustancia tóxica. Según informan las autoridades, se están entrevistando a personas cercanas a la familia para esclarecer los hechos.