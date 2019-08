No creerás lo bella y sexy que luce la actriz de “Dora la exploradora”

Isabela Moner canta, actúa y tiene millones de fans en su cuenta de Instagram

Para mucha gente, el nombre de Isabela Moner no les dirá mucho, pero toda una generación la conoce bien gracias a los papeles que ha tenido en películas como “Transformers: the last knight” y series de TV como “100 things to do before high school”.

Ahora Isabela tiene 18 años y estelarizó el filme “Dora and the lost city of gold”, que fue uno de los principales estrenos de este verano. La chica posa muy sexy en las fotos que publica en Instagram, y en su cuenta ya tiene más de dos millones de seguidores.

Isabela quiere continuar con su carrera como cantante, luego de que interpretara el tema principal en una de sus películas (“Instant family”); de hecho, la joven debutó a los 10 años en una obra musical, “Evita”, en la que compartió el escenario con Ricky Martin.

