Pilotos de NOAA se meten al “ojo del huracán” Dorian y esto fue lo que encontraron…

El huracán Dorian que se mueve a paso lento por el Atlántico ha sido catalogado como un “monstruo” de ciclón

Un avión cazatormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) literalmente se metió en el ojo del huracán Dorian para captar su movimiento e intensidad.

LA NOAA publicó este viernes imágenes tomadas desde el A42, conocido como Kermit (Rana René), que se fortalece mientras se aproxima lentamente a Bahamas y Florida.

La aeronave cuenta con radares Doppler que proporcionan imágenes de la tormenta verticales y horizontales.

En el viaje de 7 horas y 30 minutos, los tripulantes volaron por la pared del ojo del huracán y en su interior en cuatro ocasiones. El avión volaba a 45,000 pies de altura.

En el video que circula se ve al piloto manejando el cazatormentas mientras avanza sobre el Atlántico.

Lo que se alcanza a apreciar son muchas nubes. En algunas tomas, incluso la visibilidad se complica y parece zona de neblina.

Este vuelo es aún más histórico por el hecho que, por primera vez, tres mujeres forman parte de la tripulación. Kristie Twining, Rebecca Waddington y Lindsey Norman acompanaron al ingeniero Nick Underwood en la travesía.

LAKELAND, FL – #NOAA49 prepares for a Hurricane #Dorian reconnaissance mission with the first all female three-pilot flight crew, featuring Capt. Kristie Twining, Cmdr. Rebecca Waddington, and Lt. Lindsey Norman. Get the latest forecast at https://t.co/3phpgKvnMi.#FlyNOAA pic.twitter.com/DMn1wOxBUA — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 29, 2019

A minute and a half of our 7.5 hour mission yesterday. Here we are surfing the cloud tops at 45,000 feet near the eye of Hurricane #Dorian. It’s no eyewall penetration, but still a sight to behold. #NOAA49#FlyNOAA pic.twitter.com/BdNXCBt1fH — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 30, 2019

OVER THE ATLANTIC – This was taken from inside the eye of Hurricane #Dorian today on board #NOAA42 “Kermit”. Latest forecasts and advisories from https://t.co/3phpgKMZaS. Go to https://t.co/u8ijKm2DdS for preparedness tips. #FlyNOAA pic.twitter.com/KAkkBGGYvT — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 30, 2019

Dorian ha aprovechado las aguas cálidas del Atlántico para seguir su proceso de fortalecimiento, de acuerdo con los más recientes pronósticos.

El meteoro mantiene la categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora (240 km/h). Sin embargo, el ciclón se ha desviado hacia el este y podría no llegar a impactar directamente en Florida, aunque sí toda la costa sureste de Estados Unidos.