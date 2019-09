¿A cuantas famosas ha agredido Alfredo Adame?

El actor ha sido señalado de misógino

Alfredo Adame se ha convertido en el “señor escándalo”. De todos los frentes que ha abierto el ex actor de Televisa, son sus agresiones a las mujeres las más infames.

MARY PAZ BANQUELLS

Alfredo Adame se expresó muy mal de su exesposa Mary Paz Banquells, al asegurar que era una interesada. “Esta mujer se casó conmigo para salir de pobre y para que le mantuviera a la familia, a esa sarta de haraganes que no sirven para nada.

Un día dije ‘Hasta aquí’. Le quité la chequera, las tarjetas, todo y le dejé de hablar. No le vuelvo a dar en mi maldita y perra vida un peso partido por la mitad”, expresó Alfredo en aquella ocasión. Ella por su parte lo tachó también de misógino.

LAURA ZAPATA

Adame acusó a la actriz de autosecuestrarse en 2003 para obtener dinero por su rescate. “Es una ambiciosa y pretenciosa. (El secuestro) fue para sacarles dinero a la hermana y al cuñado, Tommy Mottola.

Todo fue un malvado y perverso plan. Es una mujer sin escrúpulos, perversa, malvada, diabólica”, enfatizó en su momento Alfredo. La actriz dijo que no se sentía sorprendida, lo llamó “pseudo hombre” y lo catalogó de “ser humano lleno de amargura”.

LAURA BOZZO

El año pasado el conductor tuvo un altercado con la peruana, cuando ésta publicó un mensaje en contra de los actores que decidieron incursionar en la política.

“No veo porqué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puros programas asquerosos. Ella estaba metida en tráfico de influencias y lavado de dinero. Es una tipeja, no tiene educación, abogada del pueblo, abogada de su abuela, que se largue a Perú”, comentó Alfredo.

PENÉLOPE MENCHACA

Con la conductora tuvo un pleito cuando ella dijo que parecía que Adame se levantaba por la mañana pensando en generar conflictos. Pero el actor refutó: “Está mal, porque yo no me levanto pensando a quién molesto, me levanto pensando a quién hacerle un bien, a quién apoyar. No recuerdo haberla visto en mi habitación como para que pueda calificarme a mí, si no, pues me voy a poner a calificarla a ella. Que no se meta en lo que no le importa”.

DIANA GOLDEN

El altercado se originó cuando la llamó alcohólica y drogadicta, entonces la actriz decidió demandarlo. También dijo que Adame le puso una pistola en la boca, aunque el actor negó la versión.. “Es una mujer muy mentirosa. La mentira empezó desde que la conocí, desde que me dio cheques sin fondos. Nunca le conocí una sola joya. Le boté todas sus cosas por la ventana porque la caché que andaba con Jorge Luke”.

ANDREA LEGARRETA

El conflicto más reciente revivió esta semana cuando salieron a relucir unos audios en los que Adame asegura que Andrea Legarreta es amante de un ejecutivo de Televisa y por ello goza de privilegios. La conductora le respondió en el programa Hoy señalando el ataque como una agresión hacia su persona y hacia su familia, por lo que dijo que emprenderá acciones legales para poner un alto al conductor.