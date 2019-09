Empresario inmigrante no se rinde ante inseguridad de Los Ángeles

Ha sido atracado al menos tres veces pero con fe en su negocio hoy a punta de bailes y cantos conquista la simpatía de sus clientes

A Joshua Montalvo, un joven comerciante, cantante y compositor del sur centro de Los Ángeles lo han asaltado de tres a cuatro veces. En una de tantas, los asaltantes lo dejaron gravemente herido con su vida pendiendo de un hilo. Pero a pesar de todos los retos que ha enfrentado, este inmigrante mexicano no se rinde, y además de vender guitarras y osos de peluche, ahora quiere lanzar su línea de sombreros Joshua Montalvo.

“Cuando me asaltaron, me golpearon con una pistola en la cabeza. Estuve cinco días entubado. Me quebraron la nariz; y quedé con un coágulo en el cerebro que por mucho tiempo me impidió correr, hacer ejercicio, bailar y cantar que es lo que más me gusta”, dice.

Pero tan pronto se restableció, este muchacho de 31 años celebró montando un show afuera de su negocio donde él mismo se puso a bailar y cantar cha cha y rock and roll para atraer clientes y mostrar su talento artístico.

Joshua nació en Guerrero, México, pero vino con sus padres y hermanos a los 14 años a los Estados Unidos. A los 15 años, se adentró en el comercio cuando junto con su padre se puso a vender guitarras chicas en el centro de Los Ángeles.

“Éramos ambulantes en las calles Broadway y 7. En un carrito vendíamos guitarritas. Yo salía de la escuela y me ponía a vender con mi papá”, dice.

“Tuvimos mucho éxito porque mi papá y yo las afinábamos, y se escuchaban como si fueran guitarras grandes”, platica.

La calle ha sido el mejor aprendizaje para Joshua. “Aprendí que con dedicación y esfuerzo podíamos tener algo en la vida, y empezamos con poquito el negocio”, recuerda.

Cuando sus padres se separaron y su progenitor Rufino Calderón decidió regresar a México a ejercer su carrera como maestro de escuela, irónicamente Joshua abandonó sus estudios y se lanzó por su cuenta en 2014 a abrir su negocio de venta de guitarras en el sur centro de Los Ángeles, apoyado por su madre Gaudencia Gómez y su hermana Daisy Calderón.

“Fue difícil porque lo abrimos en un local en el que antes vendían marihuana”, comenta.

En 2015, a un lado de la tienda de guitarras, abrió un nuevo negocio de venta de osos gigantes de peluche.

“Yo desde niño he estado en las ventas. Mi mamá tenía un mercado en México y yo le ayudaba. Cuando llegamos aquí mi papá y yo nos hicimos ambulantes, y luego vendimos también en Los Callejones. Yo he vendido hasta raspados”, dice.

En todos estos años como comerciante, Joshua dice que lo más difícil ha sido lidiar con la inseguridad. “Por robarnos ositos de peluche y guitarras, hemos estado a punto de perder la vida”, dice.

Pero superar el trauma que le dejó saber que ya no podría bailar y cantar por el golpe que le dieron durante el violento asalto que sufrió en su negocio de guitarras en 2017, fue todo un desafío.

“Yo caminaba lento. Los doctores decían que iba a lidiar con los dolores de cabeza de por vida”, recuerda.

Cuando estaba en el hospital, los dolores eran tan fuertes que llegó a pensar en la muerte asistida.

“Un día llegó un cura. Yo no quería ni verlo porque dije, si los doctores no me puede curar, menos este cura. Él se puso a orar en un lenguaje que yo no entendía. Pero sentí la presencia y la voz de Dios que me decía que me iba a curar. Le pedí perdón a Dios por haber dudado de él”, platica.

Joshua abre sus negocios a las 6:30 de la mañana y cierra a las 9:30 de la noche todos los días. Durante dos o tres horas a diario, sale a la banqueta, se pone a bailar y cantar con micrófono en manos.

“Me da mucha fuerza que la gente me salude y me anime”, expresa.

Su sueño es cantar un día en un gran escenario porque además es cantante y compositor; y toca en una banda. “La música y el baile son mi vida”, asegura. Pero a nivel de los negocios, dice que va con todo para crear su propia línea de sombreros.

“Armando López, diseñador de Las Estrellas De Hollywood se fijó en mi para hacerme unos estilos únicos y la colección de sombreros Joshua Montalvo. Yo le agradezco mucho a Armando con 30 años de experiencia que apoye el sueño de un humilde mexicano”, dice.

A raíz del asalto que sufrió que casi le cuesta la vida, Joshua presentó una solicitud para ajustar su estatus migratorio a través de una visa U que se entrega a las víctimas de crímenes. “Estamos en ese proceso. A través de la Ciudad de Los Ángeles, pude tener acceso a un abogado de migración. Y parece que de lo malo, viene algo bueno. Primero Dios ,espero que me den la Visa U”, externa.

Las personas que lo atacaron se encuentran purgando su condena en la cárcel.