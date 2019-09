Florencia Peña reflexiona sobre su cuerpo posando desnuda en Instagram

La argentina publicó unas imágenes muy sensuales

Una Florencia Peña bastante introspectiva acudió a Instagram para dejar algunas reflexiones sobre su relación con su cuerpo.

“Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Abrazo mis imperfecciones, porque son parte de quien soy. Mi cuerpo contiene mi ser. Por eso lo honro con un estilo de vida saludable, lo ejercito y lo alimento sanamente”, escribió para acompañar una foto suya en blanco y negro que la muestra posando desnuda bajo un tapado.

” El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo y estoy en plena conciencia de que no es mi ser, no es mi alma, tampoco es mi espíritu ni mucho menos lo que pienso y siento; pero es lo que contiene todo eso, que en definitiva, es quien soy. Amo mi cuerpo. Lo cuido, lo venero. Porque es mío. Es mi continente. Me gusta mostrarlo y hago de él bandera reivindicatoria de tanta crítica e insulto que a lo largo de mi vida he recibido. Mi cuerpo es mío y lo repito como un mantra de mi autonomía“, dijo la actriz y jurado del Bailando Por Un Sueño (Argentina) en una segunda imagen.

Por lo pronto, varios de los seguidores de Florencia parecen estar de acuerdo con sus palabras. En pocas horas las instantáneas ya cosechan más de 70 mil ‘me gusta’.