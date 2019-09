Irina Baeva se muda de casa, y se graba con una sencilla camisa blanca, pero sin ropa interior

View this post on Instagram

Este fin de semana #irinabaeva subió en sus historias que estaba en plena mudanza #casanueva y muchos por ahí aseguran que en este nuevo lugar se va a vivir ya con su novio #gabrielsoto 🤷‍♀️ #chismedeespectaculo #porsiestabanconlasdudas🤷‍♀️