Jorge Aravena estalla y confiesa que alguien de mucho poder en el medio ha frenado su carrera

El protagonista de "Secreto de Amor" asegura que ya no está dispuesto a callar, después de dos años de vivir un bloqueo televisivo

Jorge Aravena es un actor de origen peruano que conquistó al público en la televisión hispana protagonizando telenovelas muy importantes en cadenas como Univision y Venevision. Hoy el protagonista rompe el silencio y explica la razón que lo ha llevado a estar alrededor de dos años alejado de las pantallas de televisión, debido a un bloqueo por parte de un fuerte empresario de los medios.

Aravena ha sido parte de historias de mucho éxito en la televisión, entre éstas se pueden destacar: “El amor las vuelve locas” ,2005; “Cosita rica”, 2004; “Engañada”, 2003; “Secreto de amor”, 2001; “La revancha”, 2000 y “Girasoles para Lucía” , 1999, entre muchos otras. Siendo “Girasoles para Lucía” y “Secreto de Amor”, telenovelas de mucha relevancia a nivel internacional.

Hoy el actor ha dicho lo siguiente: “Hola, este mensaje es para toda la gente que me ha preguntado por qué no he salido más en novelas, quiero decirles, que no es por qué yo no quiera trabajar, es porque alguien, (obviamente con mucho poder en el medio) se ha encargado que así sean las cosas y se ha dado la tarea de frenar mi carrera por todos lados gracias al poder y contactos que tiene, carrera la cual he formado con mucho esfuerzo, responsablemente, “sin padrinaje”, con respeto, dedicación, sin escándalos para llamar la atención, en varias ocaciones con mucho sacrificio, (como alejarme por meses de mis hijos estando pequeños por ejemplo) etc etc”.

El protagonista se desahoga y dice: “Se me hace muy injusto que alguien haga uso de su puesto y poder de esta manera, en octubre cumplo dos años sin trabajar, (novelas) y llevo más de un año pidiéndole cita hasta dos veces por semana a un alto ejecutivo para hablar de mi caso, (aún no voy a decir a quien ni de qué empresa) cita la cual aún no me ha sido concedida, no se, pero creo, solo “CREO”, que más de un año es mucha espera por una cita! La historia es mucho más larga que este resumen, pero pronto hablaré con pruebas y todos los detalles del caso, a ver si es normal que de la noche a la mañana ya no sea solicitado mi servicio profesional como actor, (o será que soy, y he sido muy mal actor en estos 29 años de carrera y no me he dado cuenta) y cuando he estado a punto de empezar en una producción, de pronto me llaman para decirme que ya no, incluso ya después de haber negociado con la empresa”.

Aravena expone que ésta persona al parecer sigue sus pasos y cuando ve que éste ha recibido algún llamado para pertenecer a un buen proyecta corta la negociación y su incorporación. “Es como si está persona se enterara y moviera sus contactos para que así pasen las cosas, lamentablemente para esta persona, también conozco gente en el medio de varias empresas, que me han dicho, (en ciertos casos) que recibieron la orden de sacarme del proyecto, y me dan mas información que es la que estoy confirmando antes de hacerlo todo público, por supuesto”.

El actor es concreto asegurando que no revelará los nombres de las personas que le han facilitado la información que dice tener, como pruebas. “A esta gente que me informa no los voy a delatar nunca, sabemos lo que les pasaría si lo hago, pero ya me cansé de callar, y así como lo hacen conmigo lo hacen con mucha gente, y eso no debería pasar, no tengo por que caerle bien a todo el mundo, eso lo sé, pero eso no le da derecho a nadie a frenar a alguien, con que no me vea basta”.