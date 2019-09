VIDEOS: Policías de Nueva York hacen twerking durante un desfile en Brooklyn

El West Indian Day Parade, celebrado el lunes pasado, estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad ante los incidentes violentos registrados en ediciones anteriores. Pero de la misma manera, el desfile de este año tuvo una particularidad que fue difundida por las redes sociales.

Policías de Nueva York fueron captados en videos haciendo twerking durante el desfile realizado en Brooklyn, al aceptar la invitación de las mujeres participantes para unirse a la celebración.

Los videos, difundidos en YouTube y en otros medios locales, muestran a los uniformados uniéndose al baile mientras son animados por otros participantes que se reúnen para observar la escena.

En uno de ellos se observa a una chica vestida con top y tanga amarillos, cuando se acerca a un policía y comienza a bailar sensualmente. Al principio, el hombre duda sobre si aceptar o no la invitación, pero segundos después decide unirse al baile animado por la multitud.

El desfile finalizó con saldo blanco y algunos policías expuestos por las redes.

Another video of a uniformed NYPD cop grinding up on a reveler at the West Indian Day parade.

His tongue is happily lolling out of his mouth as he dances behind the woman.https://t.co/TJ7161N5Sr

