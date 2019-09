Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

La oferta de conciertos es grande y variada, desde el colombiano Juanes, pasando por el reguetonero boricua Farruko hasta el baladista venezolano, José Luis Rodríguez "El Puma"

Jueves 5

Teatro latino

John Leguizamo se presenta en Los Angeles con la obra en inglés “Latin History for Morons”, inspirada en la casi inexistencia de latinos en los libros de historia estadounidense de su hijo. La pieza, que se estrenó en Nueva York y que está viajando por las principales ciudades del país, se puede ver en el Ahmanson Theatre (135 N. Grand Ave., Los Angeles) hasta el 20 de octubre. La obra fue escrita y es actuada por Leguizamo. Para los horarios de las funciones consultar el sitio oficial. Boletos $35 a $145. Informes (213) 972-4400 y centertheatregroup.org.

Show con Farruko

Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, traerá su reguetón directo de Puerto Rico a The Novo (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), donde presentará su más reciente material, “TrapXficante”. El intérprete de “Besas tan bien”, “6 am”, “Passion Whine” y “Sunset” ofrecerá un solo show. 8 pm. Boletos $50 a $65. Para todas las edades. Informes (213) 765-7000 y thenovodtla.com.

Viernes 6

Show con El Puma

El concierto que José Luis Rodríguez El Puma tenía programado para hace unos meses en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) se efectuará este fin de semana. El cantante venezolano continúa llevando a varias ciudades del país su ‘Agradecido Tour’, en el que interpreta las canciones más representativas de su repertorio. 7 pm. Boletos $60 a $250. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Noches bohemias

Tia Chucha’s Centro Cultural and Bookstore (13197 Gladstone Ave., Sylmar) realizará las Noches Bohemias La Carreta Cultural, un espacio dedicado a músicos, escritores, poetas y cantantes de la comunidad. Ahí, todos tienen micrófono abierto para expresar su arte. Todos son bienvenidos. 8 pm. Entrada gratuita. Informes (818) 939-3433 y tiachucha.org.

Sábado 7

Regresa Touch-A-Truck

Cada año, el Southern California Children’s Museum (459 E. Colorado Blvd., Pasadena) realiza el evento Touch-A-Truck, en el que durante los cuatro sábados de septiembre se exhiben camiones de todo tipo –de maquinaria pesada, trocas de volteo, vehículos de emergencia, de recreación, entre otros– para que los niños y sus familias se familiaricen, aprendan y exploren la variedad de camiones que existen. El evento se llevará a cabo en el estacionamiento del museo. 9 am a 1 pm. Boletos $5; $15 por una familia de 4. Informes (626) 657-0357 y socalkids.org.

LACMA hasta medianoche

El Museo de Arte del Condado de Los Angeles (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará su evento anual Muse ‘til Midnight, una experiencia nocturna inmersiva en este local. En esta ocasión, la fiesta se inspira en “The Allure of Matter: Material Art from China”. La noche incluye musica en varios puntos del lugar a cargo de la disquera independiente Ninja Tune, con presentaciones de artistas como Actress, Octo Octa, Julianna Barwick, Yu Su y otros. Incluye instalaciones visuales y el ingreso a las exhibiciones del museo, como “The Allure of Matter: Material Art from China”; “Beyond Line: The Art of Korean Writing”, y “The Invisible Man and the Masque of Blackness”. Habrá cocteles y bocadillos a la venta. 7:30 pm a 12 medianoche. Mayores de 18 años. Boletos $30. Informes (323) 857-6010.

Domingo 8

Evento de tortillas

El ‘Great Tortilla Tournament’, que organiza la estación de radio KCRW y Gustavo Arellano, autor de la columna Taco USA y colaborador de esta emisora, está de vuelta en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). En el evento se elegirá al ganador de este concurso de tortillas de harina y de maíz. El ganador se llevará a casa la Golden Tortilla. Habrá música de DJ y comida y bebidas a la venta. 3 pm. Entrada gratis con reservación. Informes (213) 542-6259 y kcrw.com/tortilla.

Juanes en concierto

Juanes ofrecerá un show en el marco de la Feria del Condado de Los Angeles (1101 W. McKinley Ave., Pomona) en el que interpretará sus temas más icónicos, como “La camisa negra”, “Es imposible”, “Es por ti” y “Volverte a ver”. Aunque el concierto requiere un boleto adicional al de la feria, a partir de las 2 pm se ofrecerá un número limitado de entradas gratis al show. 7:30 pm. Boletos $22 a $115. Informes (626) 210-0516, goldstar.com/los-angeles y lacountyfair.com.

Festival de fiestas patrias

Las fiestas patrias latinoamericanas comenzaron temprano en el Los Angeles Memorial Coliseum (3911 S. Figueroa St., Los Angeles), donde se efectuará un festival que incluye presentaciones musicales en vivo, comidas típicas, un carnaval para los niños y más de 40 expositores locales y nacionales con artículos a la venta. Entrada gratuita. 12 a 6 pm. Informes eventbrite.com/e/fiestas-patrias-en-el-coliseum.