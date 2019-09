¡Cómo se le ocurre! Antonio Brown habría sido suspendido por amenazar a su jefe

El gerente general de los Raiders anunció que este jueves no entrenaría el jugador. Los rumores apuntan a que fue porque lo amenazó.

Hoy por la mañana, Mike Mayock, gerente general de los Oakland Raiders, anunció que Antonio Brown no estaría presente en el entrenamiento. Las razones no las específicó, pero los rumores apuntan a que fue porque el ex de los Steelers lo amenazó.

“Antonio Brown no está en el edificio hoy, no va a estar practicando. No tengo más información para ustedes en este momento y cuando tenga algo y sea apropiado, todos la tendrán, lo prometo”, explicó de forma escueta el directivo esta mañana.

Luego del anuncio, diversos medios iniciaron la investigación del motivo. ESPN menciona que la confrontación surgió tras una publicación de Antonio Brown en Instagram el miércoles cuando mostró una carta de Mayock que detallaba aproximadamente $54 mil dólares en multas por el tiempo perdido durante el campamento de entrenamiento, esto debido a sus berrinches por no poder usar su antiguo casco que ya no estaba certificado por la NFL.

Fue entonces que Brown y Mayock se adentraron en una discusión durante la práctica de este miércoles frente al resto del equipo. Otros medios más amarillistas llegaron más lejos, agregando que el receptor abierto amenazó con golpear en la cara a Mayock y después lo retó a que lo multara por ello.

#Pasión✖️🏈 #NFL100 Antonio Brown es separado del plantel de Oakland Raiders tras una dura pelea con el general manager Mike Mayock. Brown podría perder hasta los $30M de dólares garantizados de su contrato. pic.twitter.com/USHibZO39m — P@sión Deportiv@ (@Pasiondep) September 5, 2019

Cabe recordar que durante sus últimas semanas en Pittsburgh, la temporada pasada, Brown fue acusado de “romper” el vestidor con sus malas actitudes, especialmente con el mariscal de campo y líder del equipo, Ben Roethlisberger, situación que habría desencadenado su salida de la institución.