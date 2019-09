La pesadilla de la infidelidad: Le regaló una prueba de ADN a su esposo y descubrió un terrible secreto

Un presente de cumpleaños ha puesto en jaque su matrimonio

Para celebrar su cumpleaños, una mujer estadounidense le hizo un presente a su marido que parecía inocente, pero ha resultado ser la mayor prueba para su matrimonio hasta el momento.

La chica, cuya identidad se mantiene en privado, le regaló una prueba de ADN a su esposo y descubrió un terrible secreto que también ha revelado la pesadilla de la infidelidad en su familia: ella y su cónyuge son primos hermanos.

Ambos crecieron en un pueblo pequeño. Los padres de él sostienen un matrimonio de 30 años y “mi esposo siempre tuvo a su madre cerca de la santidad”, relató la mujer en una carta anónima al popular podcast de Dear Prudence que se publica en Slate. Pero ahora la mujer sospecha que su suegra tuvo una aventura con alguno de los tíos de ella, lo que derivó en el nacimiento de su esposo.

“Este secreto está envenenando mi matrimonio, y estoy aterrorizada de que explote al resto de nuestra familia”, explicó la angustiada mujer.”Mi suegro se extasía cuando narra cómo se casó con la primera chica que besó. Esto lo va a matar”, aseguró.

La mujer además admitió que ella y su esposo, que tienen un hijo de dos años, están durmiendo en habitaciones separadas y se han distanciado desde que supieron los resultados de la prueba. “Desearía nunca haber tenido esta idea”, confesó.

“Esta noticia me inquieta y ha dejado el mundo de mi marido hecho jirones”, afirmó. Él se niega a hablar sobre el secreto descubierto, por lo que ella pidió ayuda a través de este foro. Daniel Mallory Ortberg, presentador del podcast, y Connor Goldsmith, su invitado, trataron de alentar a la mujer subrayándole que es prima de su esposo, no su hermana, y que en muchos lugares del mundo este tipo de uniones no son extrañas, incluyendo la mitad de los estados de EEUU donde el matrimonio entre primos hermanos es legal.

Además le señalaron que probablemente su suegro ya sepa que el hombre no es hijo suyo y aún así decidió criarlo como suyo. También le sugirieron tomar terapia de pareja o terapia individual si el marido se negara a participar.