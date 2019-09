Compartiendo tradiciones y cultura durante el desfile del Día de la Independencia de México

Grupos de baile y músicos se preparan para deleitar a la comunidad este domingo

Lo que para muchos puede ser considerado solo un show de baile, para los danzantes aztecas —el presentar su coreografía— significa un tributo a la madre tierra y una conexión con sus antepasados la cual gustan de compartir con la audiencia.

Sergio Ruiz, instructor de danza azteca del grupo Tenochtitlan del Este de Los Ángeles, dijo haber practicado la danza por 25 años y que para él es un orgullo promover su raíces.

“Se nos hace importante que nuestros hijos aprendan de la cultura”, indicó este viernes poco antes de comenzar la celebración de fiestas patrias en el Consulado de México en Los Ángeles.

Para dar inicio a la ceremonia, el grupo realizó una danza con copal encendido, el cual —según los danzantes— ayuda a purificar el lugar y dejarlo en armonía.

“También pedimos permiso a los cuatro rumbos cardinales”, dijo César Jaime, del grupo Xinantencatl de Los Ángeles. “Esta danza es para demostrar unión”.

El grupo de danzantes aztecas es uno de varios ballets que se presentarán este domingo durante el Desfile y Festival del Día de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles en su edición número 73.

A la conferencia de prensa de ayer llegaron otros grupos locales, como la fundación Mundo Maya. Una de sus participantes, Miriam Araceli Zapata dijo que acudirán al evento con un carro alegórico.

“Vamos a representar a Mundo Maya con nuestro traje tradicional de Nayarit que se llama terno”, explicó mostrando su blusa y falda larga adornada con flores amarillas y un rebozo sobre sus hombros.

Como ya es tradición anual, también la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos (FENINE) están listos para participar con sus mejores atuendos.

“Ya he participado y me siento muy bien representando a los de Nayarit. Me da mucho gusto verme aquí”, dijo María Concepción Carrillo quien orgullosa vestía un tradicional traje huichol.

Y como en toda buena celebración mexicana. no podía faltar el tradicional mariachi.

Desde México llegó el Mariachi infantil/juvenil Ecos de Tecolotlán Jalisco con 22 elementos y un ballet folcklórico de 10 bailarines, todos entre edades de 10 a 17 años.

“Es un orgullo para nosotros traer un pedacito de nuestra cultura para compartirla con todos aquí”, dijo Agustín Pérez Anguiano, director de la agrupación.

Contó que esta es la cuarta ocasión que el mariachi se presenta en el desfile.

“Traemos un buen repertorio que incluye [las canciones] Guadalajara, Viva México, la Marcha de Zacatecas”, dijo Pérez Anguiano. “Nos basamos en tocar música tradicional de México y sobre todo de Mariachi como ‘El son de la negra’, ese no puede faltar”.

Por su parte los jóvenes asistentes no podían ocultar la emoción de su participación en el desfile.

“Me emociona, vamos a bailar ‘El son de la negra’, ‘Mariquita’ y ‘El jarabe tapatío’”, dijo Ariel Escarlet Robles de 10 años, quien está en el ballet folclórico de ECO Jalisco. “Nos sentimos orgullosos porque es como un sueño”.

Juan Pablo Maravilla, de 11 años, otro bailarín, dijo sentirse emocionado y nervioso. “Sabemos que es un desfile importante y es bueno para representar a México”.

Difundiendo la historia

Este año, el desfile cuenta con doble título, “2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 1519 Encuentro de Dos Mundos” para celebrar que las Naciones Unidas declaró 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas y por la conmemoración de los 500 años del encuentro de Europa y México.

El presidente del Comité Mexicano Cívico Patriótico, José Duarte, dijo que cada vez se está haciendo un esfuerzo mayoritario por mantener las lenguas indígenas vivas puesto que por muchos años estuvieron extinguiéndose.

“Fue hasta 1992 que se hicieron las primeras pláticas para que las lenguas indígenas se empezaran a reconocer. En 1999 por fin el gobierno reforma el artículo 2 para incluirlas y no fue [si no] hasta 2002 que se aprobó”, contó.

“Fue hace apenas 18 años que esto comenzó y debemos seguir. Las lenguas indígenas están a punto de desaparecer. En México había un promedio de 140 y actualmente solo hay 60”.

Duarte añadió que este año también se celebran los 500 años de la primera llegada de los españoles a México con desembarcaciones en 1519.

“Entonces todos tenemos esa cultura. Todos tenemos sangre mestiza”, aseveró. “Los españoles trajeron su cultura y sus tradiciones que se incluyeron para México”.

De fiesta

El Desfile de Independencia de México en el Este de Los Ángeles es uno de los eventos más coloridos que cuentan con música, carros alegóricos representando a varios estados de México, bandas de escuelas secundarias locales así como escuadrones de porristas, grupos ecuestres de charros, organizaciones comunitarias, funcionarios públicos y mucho más.

Además, esta celebración continua siendo considerada la más longeva y grande de su género en el país.

Este año el país invitado especial es Japón, principalmente por su colaboración con México. Ambos países han participado en el comercio por más de 400 años y tienen lazos diplomáticos que datan desde hace más de un siglo.

En representación en un carro alegórico estará el cónsul general de Japón en Los Ángeles, Akira Muto, acompañado de su esposa.

Otros participantes de lujo incluyen a las cantantes y hermanas Marisol y Vicky Terrazas de los Horóscopos de Durango así como los actores Sebastián Rulli y Renata Notni, protagonistas de la serie televisiva “El Dragón”.

El gran mariscal de este año será el boxeador campeón mundial de Peso Completo Andy Ruiz Jr. quien hace poco recibió el premio ESPY 2019 “Upset of the Year”.

El boxeador mexicano americano nació en Imperial California de padres inmigrantes mexicanos.

El Desfile de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles será este domingo a partir de las 10:00 a.m.

Los grupos recorrerán la avenida César E. Chávez comenzando en la avenida Mednik y terminará en la avenida Record; el festival contará con música, comida y entretenimiento para toda la familia.

Para más información visita: cmcplosangeles.org/