La marihuana durante el embarazo, ¿afecta al feto?

Estudios aseguran que el consumo en mujeres preñadas aumentó en los últimos años; no obstante los expertos están en desacuerdo con esta práctica

Quedar embarazada puede ser uno de los momentos más esperados para muchas mujeres. Con ello, es común que lleguen las náuseas, los dolores y el cansancio.

Y aunque hay un sin fin de consejos sobre qué hacer durante la gestación —sobre todo durante el primer trimestre— no todas las mujeres obtienen los mismos resultados y se deciden por opciones menos convencionales.

Este fue el caso de June, una madre de 24 años de edad, quien poco después de quedar embarazada comenzó a sufrir náuseas imparables.

“Por semanas me la pasé muy enferma, no podía comer nada y no me sentía bien”, dijo la mujer, quien prefirió no dar su apellido.

Recuerda que su novio al verla tan mal, le sugirió fumar un poco de marihuana ya que tal vez eso le ayudaría a combatir las náuseas.

“Primero no pensé en hacerlo pero después que fumé por primera vez, comencé a tener apetito de nuevo”, contó June. “Fumé principalmente el primer trimestre y luego unas cuatro o cinco veces por mes”.

Agregó que debido a la reputación que conlleva fumar cannabis, sobre todo embarazada, evitó informarle sobre esto a su doctor.

“Sí tenía un poco de miedo pero todo resultó bien… Mi hijo nació bien, pesó ocho libras”, dijo June. “Ahora tiene cinco años y es muy saludable”.

Aseguró que la próxima vez que quede embarazada, y si llegara a tener las terribles náuseas de la primera vez, no dudaría en acudir a la marihuana de nuevo.

“Mis amigos y familiares son más abiertos a este tema y no me hacen sentir mal”, confesó.

June forma parte del grupo de mujeres que en los últimos años ha optado por incluir el cannabis en su embarazo.

En cifras

Un estudio publicado hace poco reveló que el consumo de cannabis entre las mujeres embarazadas en Estados Unidos aumentó de 2002 a 2014.

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) reportó datos similares aseverando que en Estados Unidos una de cada 20 mujeres (5%)admitió haber fumado marihuana durante su embarazo.

Y aunque se necesita más investigación para comprender mejor cómo la marihuana puede afectar a una embarazada y/o al feto, expertos recomiendan no utilizarla ya que puede ser perjudicial para la salud del bebé.

Las sustancias químicas de la hierba (en particular, el tetrahidrocannabinol o el THC) pasan al feto a través del sistema de la madre y pueden dañar el desarrollo del niño(a), indican los expertos.

Consejos médicos

La doctora Tristan Bickman, ginecóloga obstetra certificada, dijo que por ningún motivo una mujer gestante o que planee quedar embarazada debería fumar

marihuana.

“Puede afectar la fertilidad, puede afectar las hormonas, la ovulación. Para los hombres puede afectar la cantidad de espermatozoides”, indicó la especialista.

Explicó que los componentes de la marihuana pueden ser transferidos a la placenta afectando el oxígeno que llega al bebé a través del

cordón umbilical.

Los químicos en cualquier forma de marihuana pueden ser malos para el bebé, incluyendo comer o beber alimentos con cannabis, aplicarse cremas o lociones en la piel, fumar, vapear y frotar.

“Puede causar problemas del desarrollo del feto y/o causar que el bebé nazca prematuro o muy pequeño y con defectos neuronales no solo de desarrollo sino también de formación”, indicó la

ginecóloga.

Añadió que aunque el bebé nazca aparentemente bien, al paso de los años puede comenzar a desarrollar los síntomas de los efectos tales como pérdida de memoria, problemas de aprendizaje, trastorno de atención, depresión entre otros daños.

Bickman dijo que para las mujeres que sientan síntomas severos del embarazo como náuseas, vómitos y dolores deben hablar con su doctor.

“Se les puede recetar un medicamento para la náusea y también se les recomienda que eviten comidas que contengan hierro, jengibre y menta durante el primer trimestre para combatir estos malestares”, aconsejó la ginecóloga.

La doctora Bickman dijo que la marihuana ha aumentado con su popularidad debido a que varios estados la han legalizado, sin embargo esto no significa que se deba normalizar y mucho menos en las embarazadas.

Para obtener más información acerca de las adicciones durante el embarazo visite la página en español del CDC en bit.ly/2kvRXzk o en la página del CDC.