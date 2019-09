Pondrán a la venta un viejo camión de Volvo pintado por Banksy

¿Con qué truco nos sorprenderá Banksy esta vez?

Banksy es un artista urbano, director y activista cuya identidad solo pocos conocen.

El artista anónimo, quien pudiera ser mujer o incluso un grupo de personas, utiliza su humor satírico para mandar mensajes de reflexión o para burlarse de políticos y grupos extremistas, así como de la sociedad misma.

Banksy trabaja para nadie y su arte no puede ser comprado por ninguno.

De hecho, el año pasado el artista británico dejó al mundo del arte con la boca abierta, pues justo después de que una de sus obras de artes más famosoas, “Girl with Balloon”, fuera subastada en una fortuna ($1.3 millones), el artista activó un mecanismos que hizo que la pintura se triturara así misma.

Mira el video.

Aunque la intención de artista era destruir el trabajo de arte completamente, algo salió mal con el mecanismo y solo de trituró la mitad de la pintura.

Subastarán un camión pintado por Banksy

Ahora es el turno de un camión gigante de la marca Volvo que el artista pintó en el 2000, y el cual será vendido a finales de septiembre en una subasta por parte de Bonhams.

La obra de arte fue cedida a la casa de subastas por el artista mismo, explica Bonhams, y lleva como nombre “Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge)“.

Ésta está pintada sobre un modelo de Volvo FL6 Truck de 1988 y le tomó al artista dos semanas terminarlos. El camión lleva dos firmas autenticas del artista anónimo.

Se espera que el camión alcance los $1.8 millones.

