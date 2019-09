J Balvin (y no Anuel AA) le da a Karol G la sorpresa de su vida

El reguetonero se presentó en un magno concierto de la cantante

Karol G se encuentra en la cúspide de su carrera, y dio inicio a su gira Ocean con un concierto en Avenida Centenario, en Medellín, Colombia, al que acudieron más de cien mil personas.

Pero la sorpresa de la noche fue la que dio el reguetonero J Balvin, cuando súbitamente se presentó, generando mucha emoción en su amiga de la infancia, quien publicó en su cuenta de Instagram este mensaje: “Hace 13 años nos conocimos y aunque ambos ya hacíamos música, nuestras carreras evolucionaron en tiempos diferentes. Desde ese día me apoyó, me ayudó, me enseñó, me acompañó y me aconsejó … Ayer sin yo saberlo llegó a mi concierto y nos demostró una vez a mí y a todos LO GRANDE QUE ES !!! GRACIAS @jbalvin“.

Famosos como Greeicy, Danny Ocean y Cazzu publicaron en Instagram comentarios muy positivos del concierto de Karol G, además del novio de ésta (Anuel AA), su hermana (Carolina Osorio) y su padre (Papa G). J Balvin se sintió orgulloso de su amiga y escribió: “Este video me saca sonrisas del alma”.

