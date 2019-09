Querían escapar del huracán Dorian, pero los bajaron del barco que los traía a EEUU

119 evacuados de Bahamas que se dirigían a Estados Unidos para escapar de las devastadoras consecuencias del huracán Dorian en su país se vieron obligados a bajar del barco que les pondría a salvo. Las autoridades migratorias estadounidenses alegaron que las personas que se quedaron en tierra no tenián una visa con la que poder entrar al país norteamericano.

Un altavoz anunció la noche de este domingo que cualquier persona que estuviera en el bote sin la documentación necesaria tendría que desembarcar, según muestra un video que compartio un reportero asociado a CNN. El viaje estaba planificado para partir esa misma noche de Freeport, ciudad bahameña devastada por el huracán, y llegar a Fort Lauderdale, en Florida.

Another announcement just made ordering any Bahamian without a US visa to disembark ferry — not allowed to evacuate. They were told before boarding it was ok with Bahamian passport and clean polce record. Something has now changed. pic.twitter.com/m7CnZxoiMM

