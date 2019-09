Algunos conductores de Uber y Lyft buscan flexibilidad e independencia

Los choferes de vehículos compartidos dijeron oponerse a la medida AB 5

Pese a las múltiples manifestaciones que se han hecho para que las compañías de viaje compartido Uber y Lyft cambien su estructura de empleo para que sus conductores puedan recibir más ganancias, hay muchos otros que se oponen al cambio.

Una de ellas es Sandra Solís, quien aseguró que durante el año que ha estado trabajando en la compañía Lyft, ella ha disfrutado de la flexibilidad que le da el trabajo ya que tiene un segundo empleo.

“Este empleo me permite ser flexible con el trabajo de tiempo completo que yo tengo”, dijo Solís el lunes en una conferencia de prensa organizada por la coalición I’m Independent. “Como madre soltera me da la flexibilidad porque puedo trabajar cuando yo quiera. Me permite recoger y dejar a mi hijo en la escuela”.

Solís maneja para Lyft y participa en el Express Ride Program, donde renta el vehículo y ella crea su propio horario.

“Por ejemplo, yo pago como $247 a la semana y lo puedo usar por siete días. No me tengo que preocupar de nada que tenga que ver con el mantenimiento, solamente el gas”, dijo Solís añadiendo que este es un beneficio extra para ella ya que si el carro necesita arreglos ella no es responsable.

Otro conductor que se ha beneficiado por la flexibilidad de su empleo es Orlando Cinto, trabajador de Uber desde enero del 2019.

“Yo tengo tres casos de compensación al trabajador y tengo que ir al doctor, al abogado y muchas veces trabajo poco y necesito tiempo libre”, contó Cinto quien aseguró que debido a sus lesiones no puede mantener un empleo de tiempo completo. “No me dejarían estar saliendo a cada rato”.

Por ahora su sostén económico es manejar su vehículo de viaje compartido. Cinto indicó que gracias a que sabe hacer arreglos mecánicos no tiene que gastar dinero extra en el mantenimiento de su vehículo.

“Yo le hago las reparaciones como cambio de llantas, frenos y algunas partes que le falten al carro”, dijo el conductor. “Si voy manejando y escucho que el carro tiene ruido yo me puedo detener y revisarlo sin preocuparme del tiempo que estoy gastando”.

Por esta razón Solís y Cinto, acompañados de un grupo de conductores independientes, mediante una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles, pidieron a los legisladores y al gobernador de California, Gavin Newsom, que revisen nuevamente la ley AB 5 ya que, según ellos, no es buena.

La propuesta AB 5, de convertirse en ley, obligaría a muchas compañías de trabajos temporales a reclasificar a sus contratistas independientes como empleados. Esto les permitiría acceso a ciertos beneficios, pero también estarían atados a las horas específicas de trabajo.

Una encuesta realizada en agosto a 7.339 conductores de Lyft en California reveló que el 77% de los conductores consideran “extremadamente importante” la posibilidad de trabajar horas flexibles mientras que el 18% dice que la flexibilidad es “muy importante”.

El reporte realizado por el Beacon Economics, una empresa consultora de investigación económica independiente, encontró que los aumentos en el costo de proporcionar el servicio junto con arreglos formales de horario de trabajo, probablemente conducirían a una cantidad considerablemente menor de conductores. Lyft requeriría hasta 300,673 conductores menos en California bajo ciertos escenarios.

Otros reportes indicaron que, según sus encuestados, ellos quisieran seguir siendo contratistas independientes en lugar de convertirse en empleados.

Por otra parte, los pasajeros verán esperas significativamente más largas y costos más altos, según los oponentes de la AB 5. También dicen que, en las comunidades rurales y suburbanas, los pasajeros pueden perder el servicio de viaje compartido por completo debido a la falta de conductores.

El fin de semana del Día del Trabajo, el gobernador Gavin Newsom mostró su apoyo públicamente a la AB 5.

“Este Día del Trabajo estoy orgulloso de apoyar el Proyecto de Ley AB 5 de la Asamblea, que extiende las protecciones laborales críticas a más trabajadores que tienen la clasificación errónea”, dijo el gobernador en un artículo de opinión en el periódico Sacramento Bee.

Con el afán de cambiar esta mentalidad, los conductores que quieren continuar siendo independientes llegaron a varias oficinas de sus legisladores el lunes por la mañana, después de la conferencia de prensa que se llevó simultáneamente en tres ciudades de California; Sacramento, Los Ángeles y San Diego.

Los conductores de viajes compartidos independientes visitaron las oficinas de distrito de sus legisladores para mostrar las consecuencias reales si llegaran a clasificarlos como empleados.

“La flexibilidad definitivamente es algo que nos conviene a nosotros y la necesitamos, quiero que los legisladores nos escuchen”, dijo Solís.