Eugenio Derbez le ganó el papel en “Dora and the Lost City of Gold” a un consagrado de Hollywood

Un orgullo latino

Eugenio Derbez presenta en México la cinta “Dora and the Lost City of Gold” donde se tomó algunos minutos para saludar a sus seguidores. A su pasó por la alfombra roja, el mexicano cuenta que su personaje en esta cinta tenía otro candidato, y aunque no dijo el nombre, sí aclaró que era una fuerte personalidad hollywoodense.

“No puedo decir contra quién estaba yo nominado, pero le gané, me dijeron que tenían considerado a otro actor de mucho nombre”, comparte.

El actor de “Overboard” platica cuál se su forma para no perder piso y conservar su humildad a pesar de estar viviendo un momento de gran éxito.

“Siempre trato de ser lo más aterrizado posible y tener los pies en la tierra”, dice.

“Como llevo toda la vida en esto y he visto como suben y bajan, esto es una rueda de la fortuna, sobre todo en una industria en donde estoy empezando, yo no sé a qué hora se va a acabar el veinte, lo disfruto mucho y tengo los pies en la tierra, que cualquier otro día puedo estar otra vez abajo y por eso trato de ser agradecido con la gente, con los medios, así hay que ser, no hay por qué creerse más, esta es una chamba como cualquier otra”, completa.

Además, Eugenio asegura haber vivido un cumpleaños inolvidable el pasado 2 de septiembre.

“Me llevó mariachi mi mujer (Alessandra Rosaldo) porque cumplí años el lunes y es la primera vez que me lleva mariachis en nuestra relación, entonces estoy muy contento”, indica.

Con información de Erika Uribe y Lalo Carrasco/Mezcalent.com