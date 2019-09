Policía: Una mujer intentó tener sexo con un perro, por ser el cumpleaños del animal

Documentos de la corte dicen que uno de los acusados, Jerrid Cook, llevó a su perro al apartamento de la acusada Rebekah Little con la intención de que la mujer tuviera sexo con su perro

HOUSTON- Dos hombres del área de Baytown y una mujer de Houston se encuentran acusados de bestialidad luego de que autoridades los acusaran de haber intentado tener sexo con un perro un Navidad el año 2017.

Los cargos se entablaron en dos condado, Harris y Jefferson.

En el incidente que presuntamente ocurrió en el área de Houston, documentos de la corte dicen que uno de los acusados, Jerrid Cook, llevó a su perro al apartamento de la acusada Rebekah Little localizado al suroeste de la ciudad con la intención de que Little tuviera sexo con su perro, según para celebrar el cumpleaños del animal.

En los documentos se informa que el perro, llamado Ryder, no cooperaba. En una entrevista Little les dijo a investigadores que se puso nerviosa y no tuvo sexo con el perro y que terminó teniendo sexo con Cook.

El caso en el Condado Jefferson involucra a Little y otro hombre, identificado como Kevin Cook.

No se ha informado si los hombres son parientes. Little y Kevin Cook enfrentan cargos de bestialidad en el Condado Jefferson. Los detalles del caso de Little y Kevin Cook no son públicos aún.

Según la ley en Texas, coito entre animal y un humano no es requerido para que se entablen cargos de bestialidad. Con solamente el intento o la planeación del acto es suficiente para enfrentar cargos de felonía.

Ambos, Jerrid Cook y Little enfrentan cargos de bestialidad en Harris. Kevin Cook y Little enfrentan cargos de bestialidad en Jefferson. Actualmente Little se encuentra bajo custodia. Ordenes de arresto han sido entabladas para los dos hombres.