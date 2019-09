¡Ratas de dos patas!: no le quieren dar regalías a Paquita la del Barrio por el trabajo de toda su vida

Pide la intervención del gobierno de AMLO

Su voz es inconfundible, sus letras himnos para el feminismo. Aún así, Paquita la del Barrio puede ver perdido el producto del trabajo de toda su vida.

La cantante mexicana denunció que la disquera Musart vendió su trabajo y se niega a entregarle las regalías que le corresponden.

“Si yo no hago caso, pues todo queda tapado, pero ¿cómo es posible que 35 grabaciones que tengo con estas gentes y no me quieran dar un céntimo de regalías”, contó a Ventaneando de TV Azteca.

La intérprete de clásicos como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”, pidió ayuda del gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Yo le ruego a Hacienda que tomen cartas en el asunto para que les haga una auditoria”.

Paquita no tiene un cálculo del dinero que significan las regalías de décadas de trabajo.

“Vendieron todo, hasta las grabaciones de todos los artistas que han tenido, se las vendieron a EEUU”.

“No puedo grabar porque no me quieren dar la carta de retiro. Necesito que alguien me asesore”, concluyó.

Musart fue una casa disquera famosa en México, que ahora se ve comprometida por las acusaciones de Paquita.