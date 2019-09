El ultrasonido de “un bebé diabólico” te sorprenderá, ya se hizo viral y todo el mundo anda comentando

La mayoría de los bebés no son captados mirando fijamente cuando se realiza un ultrasound, pero en este caso no fue así

Ver a tu bebé por primera vez es uno de los momentos más emocionantes del embarazo. Por eso las ecografías, los ultrasounds, son tan especiales.

Es un proceso especial y bonito, en el que no solo se ve al feto por primera vez, sino que sirve para confirmar que la gestación va como debería.

Sin embargo, para una mujer embarazada de 24 semanas la ecografía que le realizaron casi la deja en shock. La imagen de su bebé la dejó tambaleándose, ya que el bebé parece que incluso sonríe de forma un tanto espeluznante.

lyanna Carrington, de Richmond, Virginia, que espera una niña, confesó que no esperaba algo así. Nunca había visto algo parecido.

“Iba a ver si era un niño o una niña. Mostraron su rostro y se veía normal, luego la enfermera confirmó que era una niña, pero eso ya lo intuía. Luego me volvieron a poner su cara y ella simplemente me estaba mirando así. ¡Se ve como un fantasma!, dije en voz alta y el médico lo confirmó: sí, parece un poco loca. Ya amo tanto a este bebé diablo”, expresó en entrevista según refleja The Mirror.

Orgullosa de su futuro bebé, lyanna compartió el ultrasound en Facebook, donde describió cariñosamente a su hija como un pequeño diablo, y luego agregó que ella y su padre Raleek realmente pensaban que su bebé era hermoso .