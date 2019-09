Frida Sofía regresa, y publica ardiente foto en bikini blanco

View this post on Instagram

ɴᴏ ᴇsᴄᴜᴄʜᴇs ᴄʀíᴛɪᴄᴀs "ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴠᴀs" ᴅᴇ ǫᴜɪᴇɴ ɴᴏ ʜᴀ ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪᴅᴏ ɴᴀᴅᴀ. -ᴅʀ. ᴀᴅʀɪᴀɴ ᴊᴀɪᴍᴇ 𓁿 #endlesssummer #paradise #ocean #beachbody #vitaminsea #saltlife #socialmediacontent #contentcreator #contentstrategy #sweatpink #staypositive #iwill #findyourstrong #beatyesterday #powerofshe #naturesbeauty #artofvisuals #thinkpositive #abundancemindset #growthmindset