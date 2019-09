Gana la vivienda asequible a los programas antipandillas en Echo Park

El Centro del Pueblo pierde el área recreativa con la que se ayudaba a mantener a los niños y jóvenes alejados de las pandillas

Frente a una sala llena de residentes y activistas de Echo Park, el Concejo de Los Ángeles vaprobó 10-2 el miércoles la propuesta de ley para construir cerca de 100 unidades de viviendas asequibles en un lote de la ciudad. El problema para la mayoría de los presentes es que las viviendas ocuparán un área recreativa que renta una organización que ayuda a familias de bajos ingresos.

Solamente el concejal Gil Cedillo (CD-1) y Joe Buscaino (CD-15) se opusieron a la medida.

El Centro del Pueblo, una organización no lucrativa, renta dicha área por unos $7.000 al año, misma que está localizada sobre el bulevar Glendale y cuenta con canchas de basquetbol y handball, deportes que complementan los servicios de la organización para mantener a los menores alejados del crimen y las pandillas.

El contrato de arrendamiento expiró en noviembre y desde entonces están de un mes a mes. El voto del miércoles le da autoridad sobre el lote al Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria.

El concejal Mitch O’Farrell, autor de la propuesta, dijo que el lugar es perfecto porque tiene permitido construir edificios altos, algo que no se permite en otros lotes de la ciudad cercanos.

Hablan los afectados

Ema Durán, es madre de tres menores de 17, 9 y 7 años de edad, y llegó al ayuntamiento a mostrar su apoyo. Ella dijo que ha sido miembro de El Centro del Pueblo, desde hace 18 años y quedó muy triste cuando se enteró de la noticia.

“A mi hijo mayor [El Centro] le han ayudado con tutoría, a la niña con clases de ballet y el menor es el que juega basquetbol’, dijo Durán. “Si no esta ese lugar, nuestros hijos se van a tener que ir a la calle”.

Otra residente afectada es Francisca Herrera, quien dijo que ha sido miembro de El Centro del Pueblo desde hace cuatro años y ahí sus hijos de 9 y 10 años, han recibido servicios educativos y recreacionales mientras ella trabaja.

“Yo estoy en vivienda transicional y todavía no he tenido la suerte de tener hogar permanente, pero por eso el patio del centro es un lugar seguro para que mis hijos me esperen cuando salen de la escuela”, dijo Herrera.

Herrera aseguró que no están en contra de que se construyan viviendas para los necesitados, ya que ella sabe de primera mano lo importante que esto significa, pero les preocupa que remuevan el área al aire libre de los niños.

Líderes comunitarios concordaron con las madres de familia.

“Esto es inapropiado”, dijo la exsupervisora del condado de Los Ángeles Gloria Molina, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el miércoles antes de la votación. “No escoges a un grupo en desventaja por encima de otro”.

Activistas aseguran que pese a que la ciudad identifica el área recreativa como un estacionamiento, este ha sido utilizado para proporcionar terapia recreativa a niños y jóvenes con necesidades especiales y alberga una variedad de eventos comunitarios desde hace 20 años.

Luis Campos, supervisor de programas recreacionales en el Centro del Pueblo, dijo que ellos se sienten defraudados ya que desde el momento que su representante local, el concejal Mitch O’Farrell, tomó la decisión de proponer este lugar para vivienda para desamparados, no tomó en cuenta a su comunidad.

“No nos hicieron saber sus planes y la oficina del concejal esta al cruzar de la calle del centro”, dijo Campos. “Él nunca ha venido para tener una junta con nosotros”.

Inclusive, Campos aseguró que ellos intentaron reunirse con el concejal por medio de su junta de vecinos pero tampoco tuvieron éxito.

“[O’Farrell] Hace sus movidas a puertas cerradas y luego sale diciendo que, si esta trabajando con nosotros y no es así”, aseveró el supervisor.

Cedillo pide no darse por vencido

Poco antes de la votación, el concejal Cedillo urgió a sus colegas a votar en contra de la propuesta para las viviendas asequibles, asegurando que no es necesario remover un lugar tan necesitado para construir otro.

“Desde el 2014 se han construido miles de viviendas asequibles y ninguna ha quitado un activo de una comunidad”, dijo el concejal.

Cedillo añadió que la propuesta debió haberse escuchado en el Comité de Vivienda del Ayuntamiento y no solamente el Comité de Personas sin Hogar y Pobreza.

O’Farrell es el presidente del Comité de Personas sin Hogar y Pobreza y Cedillo preside el Comité de Vivienda.

Después de la votación, el concejal Cedillo pidió a los residentes y activistas a no darse por vencidos en la lucha. Puso como ejemplo los éxitos que ha tenido en el pasado en aprobar medidas como las licencias de conducir y el California Dream Act que ofrece ayuda financiera a ciertos jóvenes indocumentados.

“Sabemos organizarnos, sabemos como ganar”, dijo el concejal ante el grupo de personas que vestían camisetas rojas. “Lo más importante que he aprendido es tener a la gente y ustedes están aquí. Sin la gente no se gana”.

El próximo paso tras la votación es comenzar un proceso para que los desarrolladores entreguen propuestas para construir el proyecto.