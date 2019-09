Marimar Vega al fin rompió el silencio sobre el video sexual de su novio Horacio Pancheri

¿Qué opina de las candentes imágenes?

Hace unos días se filtró en redes sociales un video en el cual Horacio Pancheri aparece auto complaciéndose y aunque el actor ya dio sus primeras palabras sobre el tema asegurando que se había invadido su privacidad pero que está tranquilo, ahora es Marimar Vega quien reacciona al corto.

Durante su asistencia a la presentación de la serie “Monarca”, la actriz, quien sostiene una relación amorosa con el argentino desde hace varias semanas, aseguró que no le interesa el contenido del audiovisual y que está dispuesta a apoyar a su pareja en las decisiones que tome acerca de este escándalo.

“A mí esas cosas me dan risa, la verdad es que para mí no tiene ninguna gravedad. Lo que no fue en mi año no me hace daño y además son chismes que no son míos, así que no me metan porfa. A nosotros como pareja no nos afecta en lo más mínimo, ni vale la pena perder el tiempo en demandas, no fue importante”, dijo Marimar.

En otros temas, la hija del fallecido actor Gonzalo Vega habló sobre su personaje en la serie “El Juego De Las Llaves” y aseguró que aunque se presta al cliché por tratar el tema del sexo, siempre procura participar en proyectos que tengan una temática real y fue por eso que aceptó la propuesta de estar en el elenco.

Con información de Fiera Lasa/Mezcalent.com