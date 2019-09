Abuela de 83 años tiene perfil de Tinder para sexo casual y afirma estar encantada

Al principio esta anciana buscaba una conexión emocional, ahora admite que solo quiere sexo

Hattie Retrograde, de 83 años, es una abuela que ha decidido tener una actitud de lo más juvenil y milenial, puesto que usa redes sociales y páginas de citas online para tener amantes con los que alegrarse la vida

Puede que sea una abuela, pero Hattie no está buscando precisamente a hombres de su edad, sino que quiere hombres más jóvenes.

Hattie comenzó a salir con hombres más jóvenes porque extraña la intimidad de tener una pareja y también disfruta de la naturaleza casual de las citas modernas.

La ex bailarina estuvo casada por más de 25 años y dice que ella y su ex esposo tenían “una maravillosa vida sexual”.

Ahora, la abuela sexualmente positiva se acuesta con hombres décadas más joven que ella.

“Tengo sexo, me acuesto, hago el amor con muchos hombres y ninguno de ellos ha dicho: “Te quiero para mi vida. No soy bestia de presa, son un animal exquisito. Nunca estoy al acecho. Nunca me acerco a un hombre, los hombres siempre se acercan a mí”, contó a Barcroft Media.

A esta abuela de 83 años, le encanta usar Tinder para conseguir a hombres más jóvenes. Desde que lanzó su perfil en esa aplicación de citas, hace ocho meses, Hattie afirma haberse reunido con cerca de 50 hombres y se jacta de haber tenido a muchos amantes casuales que eligió a través de la aplicación.

Esto es lo que dice en su perfil:

Hattie, 83, fascinante belleza mayor. Buscando un amigo/amante más joven y estable para una vida compartida de aventura y pasión. Nada de personas pro-Trump y jugadores.

Después de separarse de su ex esposo, Hattie afirma que puso un anuncio en el periódico buscando hombres más jóvenes para acostarse con ellos. Se vio inundada de mensajes y tuvieron que “audicionar” a posibles pretendientes.

Inicialmente, esperaba encontrar una conexión significativa con otro hombre, pero ahora está disfrutando de una variedad vida sexual con hombres diferentes.

Ahora está saliendo con Shaun, de 33 años, que es 50 años menor que ella.