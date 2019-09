Concejal de Los Ángeles organiza la reunificación familiar y denuncia los “ataques” a los latinos

El concejal Gilbert Cedillo organizó el evento para reunir a inmigrantes mexicanos con familiares que no veían por muchos años

Mexicanos que no han visto a sus familiares en más de 20 años debido a su estado migratorio, se reunieron hoy en un evento, después de presionar a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para que les otorguen visas.

Según el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Gilbert Cedillo, quien organizó el evento, las visas que recibieron permanecerán activas durante los próximos 10 años.

Unas 500 personas del Distrito 1 del concejal Cedillo esperaron durante horas con flores y carteles de bienvenida en el Graff Lab, en el corazón de Pico Union. Las familias provenían de los estados mexicanos de Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Jalisco y Ciudad de México.

“Aunque hoy es un día alegre y podemos reunir a 50 familias, me emociona especialmente cuando se me recuerda la magnitud de cómo nuestra gran comunidad latina en Los Ángeles y Estados Unidos está en peligro continuamente”, dijo Cedillo.

Cedillo hizo referencia a la votación del Consejo de la Ciudad el miércoles para aprobar la colocación de un proyecto de vivienda de apoyo permanente para personas sin hogar en terrenos utilizados como un patio de recreo terapéutico por El Centro del Pueblo en Echo Park, una organización sin fines de lucro que brinda a los jóvenes un espacio seguro y proporciona servicios de intervención y terapia de pandillas. La acción fue fuertemente rechazada por la organización sin fines de lucro, aunque los partidarios dijeron que El Centro podrá continuar su trabajo.

“A principios de esta semana, nuestra comunidad latina se vio obligada a renunciar a sus esfuerzos para brindar la mejor atención a sus hijos por intentos equivocados de resolver la crisis de la vivienda”, dijo Cedillo. “Hoy, somos testigos de primera mano de las consecuencias de tener un sistema de inmigración roto en Estados Unidos, que mantiene a las familias separadas, en algunos casos durante más de 20 años”.

El Centro no está ubicado en el distrito que representa Cedillo, pero dijo que más del 60% de sus clientes residen en su distrito. Usar sus terrenos para resolver la crisis de vivienda, afecta a la comunidad latina del área.

Durante la reunión del consejo del miércoles, Cedillo comparó el cambio en el uso del suelo con las políticas federales que separan a los niños migrantes de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México, ya que privaría a los niños de los servicios de salud mental. Lo llamó “ Trumpiano”.

“Es difícil ver cómo nuestra gente es atacada diariamente, incluso aquí, en nuestra propia ciudad”, dijo Cedillo. “Nuestra comunidad no lo aceptará, no aquí en la ciudad y no en esta nación donde todavía hay 11 millones de personas esperando su oportunidad de reunirse con sus familias y donde nuestra gente está siendo demonizada continuamente por el gobierno federal. La reunificación de hoy sirve como una ventana de esperanza para nuestra gente, que estamos haciendo cosas buenas y seguimos haciendo grandes cosas para nuestra gente”.