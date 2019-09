“Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood cobra vida y el terror se respira en todo el parque

El miedo llegó a Universal

Universal Studios Hollywood desplegó la alfombra roja para celebrar el comienzo de su famoso Halloween Horror Nights 2019. En esta noche terrorífica estuvieron no solo fans del terror y el cine, también famosos que disfrutan de este tipo de eventos, como el ganador del premio Academy Award, Jordan Peele, así como también miembros del elenco de la cinta ‘Us’ de Universal Pictures, entre ellos: Evan Alex, Madison Curry, Alan Frazier, Shahadi Wright Joseph, Cali y Noelle Sheldon y Tim Heidecker.

En esta noche de Universal también estuvieron Dan Aykroyd (Ghostbusters) y el cineasta Ivan Reitman (Ghostbusters, National Lampoon’s Animal House); aclamado director y productor ejecutivo Greg Nicotero (“Creepshow”, “The Walking Dead”), cineasta Eli Roth (Haunt, The House with a Clock in Its Walls), el ganador de GRAMMY y músico SLASH, cantante de multi-platino y cineasta Rob Zombie (House of a 1000 Corpses), productor ejecutivo Matt Duffer y Ross Duffer (“Stranger Things”), John Murdy, Productor Ejecutivo de “Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood, y artistas Latinos como Jesse del dueto musical ‘Jesse y Joy’; la gran comediante y actriz Angélica Vale; la cantante nominada al Grammy y Latín Grammy, Ángela Aguilar, Influencer Aneliz Aguilar y el actor Jaime Camil.

Halloween Horror Nights continuará los días septiembre 13 al 15, 19 al 22, 26 al 29; octubre 3 al 6, 10 al 13, 17 al 20, 24 al 27 y el 31; también del 1ero al 3 de noviembre de 2019.

Cabe mencionar que el terror del recorrido comienza desde que los asistentes ponen un pie adentro del famoso parque. Luces, trajes, zombies, fantasmas, y odiosas figuras del cine del terror aparecen de la nada. La noche los cobija y los presentes sólo sienten cómo de la nada algo te ve, te susurra, busca y alcanza, hasta que un inevitable grito sale de lo más adentro de tu ser. Las risas también forman parte de esta aventura, porque todos saben qué va a pasar.

Los shows toman lo mejor de cada película o serie de terror. Te lleva a las entrañas de lo que ya has visto, y aunque sabes cómo va y acaba la historia, el susto es garantizado. El evento de este año presenta 10 terroríficos laberintos inspirados en las franquicias de terror de cine y televisión más atractivas de la actualidad, así como una selección de laberintos con temas de terror completamente originales e imaginados por los maestros detrás de la creación de “Halloween Horror Nights”.