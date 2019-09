Conoce la ‘esquina’ de la comida saludable

Dueñas de un negocio familar se entrenan con un programa de LA y transforman el lugar; hoy ofrecen alimentos nutritivos para la comunidad de Westlake

Luz Arango recuerda los años de su niñez y adolescencia cuando cobraba en la caja registradora o embolsaba la mercancía que se llevaban los clientes de Lupita’s Corner Market, el negocio familiar.

“Vivíamos en Pico Rivera y me acuerdo que mi mamá nos recogía de la escuela todos los días para traernos a la tienda y aquí hacíamos la tarea”, contó la mujer que hoy tiene 32 años de edad.

Para ella y para su madre, María Guadalupe Olague, la tienda es como el emblema del Sueño Americano.

‘Lupita’, como todos conocen a Olague, llegó a Estados Unidos a los 24 años de edad y trabajó largo tiempo como mesera. Tras ahorrar un dinerito, la originaria de Sinaloa (México) logró comprar su casa en Pico Rivera, cuando sus hijos gemelos tenían tan solo un año de edad.

Cuatro años después, la mamá de los pequeños supo que debía cambiar de empleo ya que comenzó a enfermarse de asma por el humo del cigarro en su empleo como mesera.

Motivada por un amigo, cuenta Lupita, se animó a abrir una pequeña tienda de abarrotes en la esquina de las calles Lucas y 3rd en el centro de Los Ángeles. Su objetivo, como madre soltera, era tener un mejor empleo para proveer a su familia.

“Al principio era estresante, era mucha responsabilidad. Había que comprar muchas cosas que yo no sabía”, contó Lupita Olague, quien ahora tiene 65 años de edad. “Después me gustó porque me iba independizando… Para mí estaba bien porque podía tener a mis hijos conmigo”.

Así pasaron los años y la tiendita Lupita’s Corner Market sobrevivía el aburguesamiento del centro de Los Ángeles, la construcción de grandes supermercados —que lentamente mataban a los pequeños negocios— y hasta el derrumbe de la economía en 2008.

“Hemos visto tantos cambios”, recordó su hija, Luz Arango. “Antes el crimen era mucho más alto. No estaba la [escuela] Miguel Contreras al frente, había edificios viejos y áreas abandonadas”.

Añadió que, fueron los niños quienes mantuvieron en pie al negocio familiar después de que llegaron las construcciones de escuelas alrededor del negocio.

“Hemos visto a niños que vienen desde que estaban en la primaria y ahora ya son adolescentes”, contó Luz.

Llega el cambio

La señora Lupita dijo que hace unos años se le venció el contrato de arrendamiento con el nuevo dueño del edificio y pensó que, al terminar el acuerdo, cerrarían la tienda.

No obstante, para este tiempo su hija Luz ya comenzaba a involucrarse un poco más en el negocio y se enteraron de una oportunidad de mejora para el establecimiento.

“Yo sabía que había programas que ayudaban a pequeños negocios pero nadie me daba la información que necesitaba”, contó Lupita. “Hasta que me dijeron que tenía que ir a clases… Yo les dije que a mi hija le interesaba”.

Así fue que hace dos años, llegó la ayuda de Los Angeles Food Policy Council (LAFPC) —una organización que se encarga de promover la alimentación saludable mediante entrenamiento y nuevas políticas— a cambio de proveer la tan anhelada remodelación que Lupita’s Corner Market necesitaba.

“Estamos en un área conocida como ‘desierto de comida’ donde la gente no tiene acceso a alimentos saludables”, dijo Luz Arango. “Y el trabajo de LAFPC es apoyar a tiendas familiares pequeñas para que aprendan la importancia de la nutrición”.

Por ello, se dio a la tarea de tomar las clases de nutrición e inscribió al negocio para catalogarse como una tienda que acepte cupones de WIC —vales de comida para el programa de Mujeres, Infantes y Niños.

“Comencé a conocer oportunidades que tal vez en el pasado [mi madre] nunca había tenido o no supo”, indicó.

Mediante la asociación del sector público-privado y con un año de planeación Lupita’s Corner Market tuvo un cambio de imagen completo.

Luz se encargó de abrir una página de GoFundMe para recaudar dinero y comprar los materiales para la remodelación de la tienda. Mientras que, el diseño, los trabajadores de construcción y los muebles fueron donados por compañías asociadas.

Y el esfuerzo dio fruto. Este jueves, Lupita Olague y sus dos hijos reinauguraron Lupita’s Corner Market, quienes acompañados de funcionarios locales esperan proveer una nueva forma de alimentación para las futuras generaciones.

El legado

Luz contó que ahora en la tienda se venden sándwiches saludables recién hechos, fruta fresca recién cortada y agua fresas, piña y sandía. En la entrada, también hay frutas y verduras frescas a la venta.

“Cuando vienen los [estudiantes] de las escuelas les damos una probadita del agua y les gusta”, contó Lupita. “Entonces ya cambian su bebida [azucarada] por agua de frutas”.

Su hija confesó que lo más gratificante para ella es ver contentos a sus pequeños clientes después de haber comprado en la tienda.

“Yo creo que de la misma manera que le das la bienvenida a un niño es como se van a sentir”, expresó la joven, quien al igual que su mamá les dicen a todos los niños que llegan a comprar “mijo”—un regionalismo para decir “hijo” de forma cariñosa.

Con el cambio de imagen de la tienda también están por llegar más cambios positivos al área, agregó.

“Tenemos asociaciones con la estación de policía LAPD Rampart, con la escuela Miguel Contreras y con [la organización] City Year para ayudar a los niños a que obtengan mejores decisiones de alimentación y en la escuela”, explicó Luz Arango.

En los próximos días se estarán regalando cupones a los estudiantes que sobresalgan en clase para que puedan canjearlos en Lupita’s Corner Market.

Además, el concejal del área Mitch O’Farrell se comprometió a mejorar los cruces de caminos para los alumnos del área con la ayuda del programa de “Tránsito y Seguridad”.

La joven dijo que ahora el negocio no solo se trata de avanzar para mantenerse económicamente si no, de desarrollarse junto a la comunidad.

“Yo siento que si apoyamos a los negocios locales el amor se queda en la comunidad”, recalcó.

Por su parte, su mamá “Lupita” indicó que le llena de emoción saber que su legado continuará con sus hijos..

Lupita’s Corner Market está en la 1401 .W 3rd StLos Angeles, CA 90017 y abre de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 9:00 p.m