Empleada doméstica tras asesinato de patrona en México: “No quería matarla”

Estado de México – El martes pasado fue hallado el cuerpo sin vida de María Marta Bazán, una abogada de origen argentino, dentro de su domicilio en el Fraccionamiento Condado de Sayavedra, municipio de Atizapán de Zaragoza, los primeros informes señalaron que su empleada doméstica, identificada como Karina “N” de 32 años, fue quien planeó un robo junto con su novio, por lo que agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Karina “N” fue trasladada por personal de la FGJEM durante la tarde de este viernes al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Juez, quien determinará su situación legal.

DICE QUE NO QUERÍA MATARLA

Karina M, confesó q planeó ROBAR la casa de Mara Bazan “pues tenia una caja fuerte”

Según ella, NO QUERÍA q le hicieran daño.

Al final su cómplice, abusó de la mujer y la estranguló.

No le robó nada.

La @FiscaliaEdomex la ENCARCELÓ así. pic.twitter.com/lGBvZYSzfm

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 14, 2019