Los latinos de fiesta este fin de semana

El Ballet Nacional Folklórico Garífuna de Honduras abrirá el Desfile Centroamericano este fin de semana en Los Ángeles

Al ritmo de los frenéticos ritmos del Caribe y África, el contingente del Ballet Nacional Folklórico Garífuna de Honduras será el gran mariscal de la edición 37 del Desfile y Festival de Independencia Centroamericano (COFECA) a realizarse este domingo 15 de septiembre en Los Ángeles.

“Somos toda una leyenda y es un honor que, como hondureños, nos toque abrir el desfile”, dijo Armando Crisanto Meléndez, director artístico del mencionado grupo de baile.

Meléndez, conocido porque representó como boxeador a su país en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, adelantó a La Opinión que en el desfile solo presentarán música de parranda y que ya en la tarima del festival, el ritmo será de punta, parranda y algunas poesías.

En Honduras, el nacimiento de las danzas garífunas surgió de una algarabía festiva y cultural que ideó el profesor de ciencias naturales José Lino Álvarez Sambula, creador de la Organización Afrohondureña, que el mismo dirigió desde 1962 a 1971.

Posteriormente, cuando se funda la Secretaria de Cultura y Turismo de Honduras, en 1975, el gobierno comenzó a financiar el Ballet Nacional Garífuna de Honduras, que hizo su primera presentación en 1983.

Meléndez dio a conocer que la etnia de los garífunas procede del mestizaje de grupos nativo de África y del Caribe que integraron además sus elementos culturales.

Al menos unos 150,000 habitan las costas de Honduras. Otros 300,000 están esparcidos entre Belice, Guatemala y Estados Unidos.

“Entre los que emigraron, hay al menos 80,000 hondureños garífunas en Nueva York”, dijo Meléndez.

Agregó también que, mediante un decreto en abril de 2019 el presidente hondureño Juan Orlando Hernández oficializó la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial al Ballet Folklórico Nacional Garífuna, en virtud de su amplia trayectoria y contribución a la promoción de la cultura afrodescendiente y —en particular— garífuna.

Entre los invitados especiales de Honduras, figura el Trío Los Oviedo —integrado por Josué quien toca la batería, el clarinete y el saxofón; y sus hermanos Joel diestro en el piano y Dubis Yesenia en el violín y el canto.

Los hermanos, aparte de enseñar música en diversas escuelas, integran la orquesta sinfónica de la Escuela de Música Victoriano López, en San Pedro Sula.

“Es realmente una bendición para nosotros el hecho de poder compartir la alegría de las fiestas con nuestros hermanos hondureños y centroamericanos”, declaró Josué, de 26 años. “Muchos hondureños han estado bastantes años acá, pero su corazón sigue en Honduras”.

Lema en favor de los inmigrantes

En el marco de los festejos de independencia de diversas naciones centroamericanas, como ya es una tradición se escogió un lema y este año es “USA, Tierra de Inmigrantes. Di no a la discriminación”.

“El hecho de no haber nacido en un lugar, región o país no significa que no se respetarán sus derechos como ser humano”, dijo Benjamín Posada, presidente de COFECA.

“Para eso necesitamos una Centroamérica unida, fuerte, pujante y que genere esperanza a su gente”.

El tradicional Desfile de COFECA no comenzó de manera festiva, sino que fue producto de una manifestación en la década de los 80s de un grupo de nicaragüenses y salvadoreños contra la intervención política y militar de Estados Unidos en los países de Centroamérica.

“Imagínese, para sostener la guerra civil en El Salvador (1980-1992), Estados Unidos gastaba un millón y medio de dólares diarios… Eso significaba la intervención directa en todas las decisiones del gobierno y sus políticas”, recordó Jaime Penate, director para la Comisión de Cultura de COFECA.

“Pero, quizás una de las cuestiones más graves fue la creación de los escuadrones de la muerte”. En el conflicto armado salvadoreño se reportaron de manera extraoficial 75,000 personas, entre muertos y desaparecidos.

Laura Rojas, dirigente de COFECA que representa a Costa Rica, expresó que la participación de los ‘ticos’ “será para manifestar el orgullo de nuestras raíces, pero sobre todo de las cosas lindas que nos han inculcado como el amor a la patria, la paz y la alegría”.

Este año, a Honduras le corresponde abrir el desfile en el Parque MacArthur, y le tocará cerrar al contingente salvadoreño, que generalmente es el más numeroso. Participan, también, delegaciones de Belice, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

“Cada año nos integramos más países y nos fortalecemos”, añadió Benjamín Posada. “En nuestras mente y corazones no existe la discriminación; por el contrario, es un reto muy grande de cada año ser más inclusivo y que participen más países amigos”.