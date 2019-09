Eduardo Noriega: “Blanca Soto es alegría de vivir, luminosidad por la mañana”

El actor español nos cuenta cómo fue trabajar en la serie de Telemundo "No Te Puedes Esconder" junto a la actriz mexicana

Blanca Soto regresa a la pequeña pantalla con “No Te Puedes Esconder”, una serie de 10 capítulos que Telemundo estrena el lunes 30 de septiembre. La actriz mexicana protagoniza este thriller de acción junto a Eduardo Noriega, uno de los actores españoles más exitosos de las últimas dos décadas. Pudimos hablar con Noriega, 46 años, sobre su personaje, Daniel, un expolicía convertido en sicario que recibe el encargo de asesinar a Mónica, interpretada por Soto, pero a los que una situación inesperada les cambiará su destino.

Pregunta: ¿Cómo es para ti trabajar en una serie de Telemundo con participación de Netflix también?

Eduardo Noriega: Es un proyecto muy especial. Rodamos en México y en España. Estoy muy ilusionado de poder trabajar en una producción como ésta, que abarque los dos países. Es una serie de acción, thriller, pero con personajes muy complejos y muy contradictorios. No solamente los dos protagonistas, sino cada uno de los personajes tiene un conflicto, algo que ocultar, algo de lo que esconderse. De ahí el nombre de la serie, “No Te Puedes Esconder”. No es que no encontremos a una persona, sino que cada uno de ellos tiene mucho que esconder e inevitablemente el pasado acaba aflorando.

P.: Rodaron en México y en España…

E.N.: Era una motivación el tener que rodar en México, un aliciente. En Madrid rodamos en lugares emblemáticos, como la calle Alcalá, Cibeles, la Plaza de Oriente, Callao… En México rodamos en lugares más populares, más coloridos, más bulliciosos, que le da un contraste y le da empaque a la serie. Es el contraste de los mundos que viven los personajes.

P.: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con este equipo internacional?

E.N.: Diferente. La oportunidad de poder rodar en México con un equipo mexicano. Salvo el director de foto y un par de miembros, el resto son equipos diferentes en México y en España. Yo ya había rodado en México y siempre es un placer poder rodar allí. A mí me gusta rodar en cualquier parte del mundo y en todo tipo de proyectos. Y un proyecto que te permite rodar en México y en Madrid es importante.

P.: ¿Cómo ha sido trabajar con Blanca Soto?

E.N.: Es una actriz muy concienzuda, muy trabajadora y, sobre todo, es alegría de vivir. Es luminosidad por la mañana, alegría, buena vibra y eso lo contagia. Ha sido un regalo poder trabajar con ella.

P.: ¿Cuál es la relación de tu personaje Daniel con el de Blanca Soto?

E.N.: Mi personaje necesita una razón para vivir, para salir del pozo. Y esa razón es ayudar a una persona, a Mónica, el personaje de Blanca. Lo hace por ella, pero en realidad lo está haciendo por él mismo, por tener algo que lo saque de donde él venía. Va a haber una gran transformación en el personaje durante la serie.

Leer más: Así es la historia y el elenco de “No Te Puedes Esconder”