La guía definitiva de música ranchera para celebrar la Independencia de México

¡Viva México!

Este 15 de septiembre, México demostrará una vez más al mundo por qué somos los reyes de la fiesta. Nuestra tierra irradia música viva, alegre y sabrosa cada vez que celebramos nuestra Independencia, y en esta ocasión, en nuestro 209 aniversario de la Independencia no será la excepción. No hay un sólo extranjero que no nos eche flores, somos únicos por nuestro folclor y nuestra música mexicana, la ranchera, la mejor.

El mariachi es el resultado de tres influencias musicales: la francesa, la indígena y la africana. De hecho fue hasta el siglo pasado que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, se le ocurrió que el mariachi sonaba mejor con trompetas. Sin embargo, el toque particular que dio origen al mariachi que conocemos ahora nació en Cocula, Jalisco. Los habitantes de este pequeño pueblo crearon la base rítmica como una expresión de adoración a la Virgen de la Pila, imitando así a los frailes que utilizaban la música para evangelizarlos.

En BASTA! te hacemos un repaso de los pioneros de la canción ranchera, aquellos que sin duda tuvieron al tequila como su mejor aliado en la inspiración y en la interpretación. Aquí están los mejores exponentes de nuestra música.

VICENTE FERNÁNDEZ

El Charro de Huentitán no necesita presentación. Es un icono de la música vernácula y aunque ya se encuentra en el retiro, su voz sigue musicalizando el Día de la Independencia.

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ

Se dijo que siempre estuvo de coqueto con La Doña, pero su gran amor fue su Paloma querida, a quien le hizo su canción. Nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato el 19 de enero de 1926 y falleció en la CDMX el 23 de noviembre de 1973 a sus 47 años a causa de una cirrosis hepática. Creó una gran cantidad de canciones en el género.

CORNELIO REYNA

Cornelio Reyna Cisneros nació en Reynosa el 16 de septiembre de 1940 y falleció el 22 de enero de 1997. Fue cantante, compositor y actor mexicano. Grabó 60 discos de música ranchera y norteña. Fue la primera voz del grupo Los Relámpagos del Norte.

JAVIER SOLÍS

El rey del bolero ranchero, Gabriel Siria Levario, nació en la CDMX el 1 de septiembre de 1931 y falleció el 19 de abril de 1966. Al artista lo acababan de operar de la apéndice y se tomó una jarra con agua fría, esto lo llevó a la muerte. Fue cantante y actor. En 1950 grabó sus primeras creaciones: “Punto negro”, “Tómate una copa” y “Virgen de barro” entre otras. Grabó 25 álbumes exitosos, realizó películas y fue reconocido con innumerables galardones en toda América Latina.

ANTONIO AGUILAR

El cantante y actor nació en Zacatecas el 17 de mayo de 1919 y falleció en la CDMX el 19 de junio de 2007. Fue esposo de Flor Silvestre y padre de Pepe y Antonio Aguilar. Fue también productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Debutó en los 50s en el cine, al tiempo que se inició como cantante.