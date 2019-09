Trump ofrece “rescatar” a juez de Corte Suprema de acusaciones de conducta sexual “indebida”

El presidente Donald Trump ha salido este domingo en defensa de Brett Kavanaugh, el juez la Corte Suprema señalado por conducta sexual indebida. Trump ha animado a Kavanaugh a demandar por injurias y asegura que, en caso contrario, el Departamento de Justicia puede salir en defensa del juez.

Tras una investigación de The New York Times que vio la luz este sábado, varios precandidatos demócratas han pedido un juicio político para Kavanaugh. El reportaje de The Times es el borrador de un libro que publicarán en breve periodistas del diario neoyorquino y que asegura confirmar los argumentos de Deborah Ramirez, compañera de universidad del actual juez.

Ramirez afirma que Kavanaugh le mostró el pene durante una fiesta con alcohol cuando ambos eran estudiantes. Al menos siete personas, entre ellas la madre de Ramirez, aseguraron a los periodistas que habían oído hablar de dicha conducta indebida de Kavanaugh antes de que este se convirtiera en juez. El juez negó las acusaciones durante su audiencia de confirmación en el Senado el pasado otoño.

La nota de The Times también revela una cuenta que se hace eco de la historia de Ramirez. El también antiguo compañero del juez en la Universidad de Yale describe cómo Kavanaugh empujaba durante una fiesta sus partes privadas hacia las manos de una compañera. Según el diario, el hombre informó sobre el incidente a senadores y al FBI pero la agencia no investigó.

Algunos demócratas que se enfrentan a Donald Trump en las elecciones de 2020 dieron su opinión sobre la investigación.

“Las revelaciones de hoy confirman lo que ya sabíamos: durante su audiencia, Kavanaugh enfrentó acusaciones creíbles y probablemente mintió al Congreso”, dijo el senador Bernie Sanders.

The revelations today confirm what we already knew: During his hearing, Kavanaugh faced credible accusations and likely lied to Congress. I support any appropriate constitutional mechanism to hold him accountable.

“Brett Kavanaugh mintió al Senado de Estados Unidos y, lo que es más importante, al pueblo estadounidense. Debe someterse a un juicio político”, sentenció Kamala Harris, miembro del Comité Judicial.

I sat through those hearings. Brett Kavanaugh lied to the U.S. Senate and most importantly to the American people. He was put on the Court through a sham process and his place on the Court is an insult to the pursuit of truth and justice.

He must be impeached.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 15, 2019