Graban al ex esposo de Lili Estefan de rumba con varias chicas jovencitas

Mientras, el divorcio sigue en disputa

Desde que Lili Estefan anunció que se separaba de su esposo Lorenzo Luaces, mucho se especuló sobre su paradero, pero poco se supo de él, sólo la confirmación de la Flaca de que el motivo de la ruptura había sido unas imágenes del empresario con otra mujer.

Sin embargo, el show de YouTube ‘Chisme No Like’ conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain lo encontró en un restaurante discoteca llamado Kiki on The River, en Miami. Según reportan fue acompañado por una mujer joven y luego estuvo con dos chicas más.

Por lo que se puede ver en las imágenes que nos compartieron el show y que podrás ver más abajo, una de las jóvenes se acerca a Luaces, lo besa en la boca y le da de tomar alcohol… Luego, en otro momento del video, la misma chica le pega a su rostro la cara de otra muchacha.

Más adelante se lo ve al ex de Lili mirándole el trasero a una joven voluptuosa, rubia, y más tarde irse con tres mujeres.

Recordemos que hace unos meses, luego del escándalo de la boda de Chiquis Rivera, Juan Rivera insinuó que se decía que a Lili la habían cambiado por otro hombre. Pero al juzgar por las imágenes que acaban de salir a la luz, más que un caballero, a Luaces parece gustarle no una sino varias mujeres.

Mientras todo esto sucede, el divorcio aún sigue en disputa, especialmente por los bienes que comparten y por cuánto gana cada uno.

MIRA AQUÍ LAS IMÁGENES:

