6 plantas curativas que puedes cultivar en casa

EL REGALIZ 🍂 ( Glycyrrhiza glabra )⠀ Es una especie de arbusto, originario del Mediterráneo y Asia Menor, que ha estado al alcance de nuestros mercados desde muy antiguo. Actualmente, se cultiva en toda la cuenca mediterránea y en la mayor parte del mundo; en Catalunya, sobre todo en la Plana Occidental y también en todo el litoral, desde Girona a Castellón de la Plana. Esta raíz maravillosa se cultiva principalmente para aprovechar sus raíces, que contienen glicirricina, un azúcar con un alto poder edulcorante (cincuenta veces más que la sacarosa) que se utiliza en la industria farmacéutica y alimentaria como aroma.⠀ PROPIEDADES MEDICINALES 👨‍🌾⠀ •La raíz de #regaliz es muy apreciada en fitoterapia porque tiene propiedades antiinflamatorias, expectorantes, demulcentes (protege las mucosas) ayuda a aumentar la tensión, es ligeramente laxante y adrenal.⠀ •Otras partes útiles de la planta son las hojas, que pueden ser un buen sustituto del té.⠀ •También ayuda a dejar de fumar (si se mastica la raíz).⠀ •El regaliz es una planta con usos medicinales muy variados que se utiliza habitualmente en fitoterapia. ⠀ HIDRATOS DE CARBONO: Glicirricina, glucosa y glicirrético.⠀ PROTEÍNAS: Aminoácido asparagina.⠀ VITAMINAS: Vitamina C y tiamina.⠀ MINERALES: Calcio, cromo, cobalto, fósforo, magnesio, potasio, silicio y sodio en pequeñas cantidades.⠀ FLAVONOIDES: Licoflavonol, formononetina etc…⠀ CONTRAINDICACIONES ⚠️⠀ •Si se utiliza para solucionar alguna patología o enfermedad leve, su consumo no debe durar más de 4 semanas consecutivas.⠀ •No se recomienda tomar con laxantes ni diuréticos. •En mujeres embarazadas y emperiodo de lactancia, está contraindicado.⠀ •Las personas con diabetes del tipo II no pueden consumir regaliz.⠀ •Problemas renales no pueden consumir regaliz, No tomar más de 3gr al día. •No se recomienda en casos de hipertensión. •Aquellas mujeres que padecen cáncer de mama, de útero o de ovarios, no está recomendado tomar regaliz.⠀ •No es recomendable en personas que sufran problemas cardíacos, puede interactuar con medicamentos como los corticoides, anticonceptivos, anticoagulantes.