Orgullo hispano: Octagenaria es una líder silenciosa por los derechos de las trabajadoras domésticas

A sus 83 años, Julia Quintero es quizá la activista con más edad de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) al abanderar la lucha por los derechos de los trabajadoras domésticas, pero es además compositora y cantante de corridos con causa como el Corrido de la Indocumentada.

Por su activismo y voluntariado casi en silencio, pero consistente, a su avanzada edad es un ejemplo que en cualquier momento de la vida, se pueden lograr cambios.

Julia tiene una larga historia de determinación. Es una octagenaria súper activa y con una memoria impecable.

“Me siento muy contenta porque con mi trabajo como housekeeper como le dicen aquí, sirvienta en México, pude comprar una casa en Tijuana, construir otra en Veracruz, mi estado natal; y ayudé a dos de mis nietos para que fueran a la universidad”, dice contenta.

Julia tuvo una vida sufrida en Veracruz antes de emigrar a EE UU. Huérfana de madre a los ochos años, reconoce que se crió sin cariño alguno.

“Un tío y un primo abusaron de mi cuando tenía 13 años. No sé si fueron meses o años, pero fue horrible. Yo quería morirme y hasta intenté quitarme la vida”, dice. Fue además víctima de violencia doméstica por parte de su esposo. “Todas las noches me golpeaba”, dice.

Terminó por dejar al esposo y se hizo cargo de sus dos hijos. “Me ganaba la vida como mesera y trabajando en casas”, recuerda.

Pero cuando sus hijos crecieron, a los 40 años decidió que su tierra natal, Papantla, Veracruz aunque muy verde y lluviosa, le quedaba chiquita.

“Me hablaron de que Tijuana era muy bonito, y yo soñaba con conocer lugares. A qué se va ir, si no conoce a nadie, me decían. Precisamente por eso, quiero ir, les respondía a la gente que trataba de desanimarme. Hasta mi hija, me decía, no se vaya mamá”, recuerda.

Pero Julia estaba determinaba a labrarse otro futuro, más allá de su ciudad provinciana.

“Llegué a Tijuana, compré un periódico, y me fui directo a los anuncios. Vi uno anunciando que necesitaban sirvienta en una casa. Me presenté al día siguiente con mis cartas de recomendación que llevaba de Veracruz hasta con teléfonos de las personas que me las había dado, un notario, un abogado y una casa comercial. No, si iba bien preparada”, enfatiza.

Se quedó con el empleo que incluía techo en la casa de los patrones, pero después de trabajar un año, una amiga le habló maravillas de Los Ángeles.

“Pues yo me voy, dije. Tenía mi pasaporte mexicano y me dieron una visa por un año. Hace 40 años las cosas eran más fáciles en la frontera”, cuenta.

Cuando arribó a la urbe angelina, se fue directo a la placita Olvera, pero como no conocía a nadie ni tenía dinero para pagar un hotel, se quedó a dormir ocho días en la banca de la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles.

“Me hice amiga de la familia que limpia la Iglesia. Ellos tenían un amiga, Teresa que llevaba ropa para que se repartiera entre los pobres. Me dijo que trabajaba en una casa y se iría por un mes a México. Me ofreció quedarme en su lugar”, dice.

Así fue como encontró un empleo como trabajadora doméstica y un techo en Malibu.

“Era una familia judía que me pagaban 150 dólares por semana. Con ellos trabajé hasta los 65 años que me jubilé”, dice.

“Mi amiga no volvió al mes sino hasta el año. Para entonces, me dijo que no me preocupara por el trabajo, que era mío, que ella planeaba regresarse a México”, expone.

Un año después de haber emigrado a México, Julia tenía empleo y un lugar donde vivir en la casa donde trabajaba, pero se sentía inquieta porque su visa se iba a vencer y no quería quedarse indocumentada.

“Me di a la tarea de buscar un candidato para casarme que fuera residente de los Estados Unidos. Si era ciudadano, mucho mejor”, señala con toda seriedad.

Para tal hazaña, se fue a la placita Olvera donde en aquellos años solían concurrir muchos señores que andaban de conquista.

“Entrevisté a varios. Unos eran casados, otros no eran residentes, unos más tenían una vida complicada. No me servían y les decía adiós de inmediato. Por fin, me encontré un viudo originario de Guadalajara, México que era un residente permanente de los Estados Unidos”, platica jocosa.

Ese hombre era Bernardino Pulido. “Él se enamoró perdidamente de mi. Yo fui muy clara con él. Necesito casarme cuanto antes y que me solicites la residencia de inmediato. Te advierto que trabajo encerrada. No voy a vivir contigo y solo tengo los domingos de descanso. Tanto me quería, que me dijo, yo hago lo que tú quieras”.

Al mes, Julia y Bernardino se casaron en una capilla para bodas civiles por la calle Broadway en el centro de Los Ángeles. “Él cumplió su palabra. Al mes presentó la petición para la residencia; y en meses me hice residente”, narra.

Julia dice que con el tiempo llegó a querer a su esposo. “Más delante, mi patrona me daba los fines de semana libres y Bernardino compró una traila para que ahí viviéramos. Él tenía hijos grandes, y sobre todo los varones me estimaban mucho”, dice.

El año pasado, su esposo Bernardino falleció. Julia vive en Compton, en una casita de la sección 8, que se da a las familias de bajos ingresos con rentas muy baratas. Se mantiene de la mensualidad que le da el Seguro Social por su jubilación.

Sus dos hijos y cuatro nietos viven en México

“Vivo tan a gusto en Los Ángeles. Hago lo que quiero”, dice.

A sabiendas del sufrimiento que pasan las trabajadoras domésticas, se unió al movimiento para que se aprobara una ley en California que permitiera que las trabajadoras de casa recibieran prestaciones como el pago de horas extras.

“He ido muchas veces con CHIRLA a Sacramento y a Washington, D.C. a cabildear por las trabajadoras porque ellas y los jornaleros son los trabajadores más sufridos”, platica.

Además dice que es voluntaria de una iglesia cristiana y otra organización que entrega despensas a los necesitados. “También he adoptado a una anciana de más de 90 años. Le dedico todo un día a la semana para acompañarla y que no esté sola”, comenta.

Hace diez años se hizo ciudadana de los Estados Unidos.

“Me siento realizada, satisfecha. Llegué al tope de todo lo que quería lograr. Hasta estudie medicina naturista todos los fines de semana durante tres años”, dice.

También le da por la artisteada. “Canto y compongo canciones y corridos. Ya son muchos. He compuesto un corrido para CHIRLA y para los carwasheros (Lava carros)”, comenta.

Julia dice que no le duele nada. Están tan sana como un fuerte roble. Se para derechita. “No fumo y no tomo”, dice.

En lo que le resta de vida, quiere seguir dedicándose al voluntariado en CHIRLA a favor de las trabajadoras domésticas y jornaleros. “Eso me da la fuerza para mantenerme activa todos los días”, afirma.