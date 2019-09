Embarazo fantasma, ¿qué es lo que ocurre?

¿Alguna vez has escuchado o leído sobre un embarazo psicológico?

No es una condición frecuente en nuestro medio y no se conoce con certeza el número de pacientes que llegan a padecer esta situación con connotación psicológica y neuroendócrina debido a que no se acercan a los profesionales de salud o no llevan a cabo el tratamiento.

A continuación explicaré un poco sobre dicha condición.

El término correcto médicamente hablando es Pseudociesis, aunque también es conocido como embarazo psicológico, fantasma, utópico o imaginario. Se refiere a la condición en la que una mujer está convencida de estar embarazada sin realmente estarlo y además presenta sintomatología similar a la que se tiene durante la gestación.

Como antes mencioné, su causa tiene que ver con factores psicológicos y neuroendocrinos. En cuanto a la cuestión psicológica se describe dentro de los trastornos somatomorfos, que se refieren a las manifestaciones de algunas emociones a través de síntomas físicos.

Y otras condiciones que pueden conducir a un Embarazo Fantasma son la esterilidad o infertilidad de una mujer, deseos de forzar o reforzar un matrimonio, o mujeres que tienen necesidad de atención especial.

Los factores neuroendocrinos intervienen a través de las hormonas, quiénes tienen un papel importante debido a que por ellas es que se desarrolla la sintomatología similar a la de la gestación.

Hay una disminución de estas hormonas, llamadas FSH y LH, que llevan a una mujer a no ovular y después a no menstruar, por otro lado la progesterona y la prolactina se mantienen altas lo que estimula algunos cambios como el aumento de tamaño en mamas e incluso indicios de lactancia.

Los síntomas y signos que se encuentran en mujeres con embarazo fantasma, además de la firme creencia de estar gestando son:

-Falta o alteración de la menstruación

-Distensión o inflamación abdominal

-Sensación de movimientos fetales

-Náuseas y/o vómitos

-Cambios mamarios como aumento de volumen, cambio de coloración del pezón e incluso secreción de lech

-Aumento de peso, entre otras. La manera de diagnosticar esta condición es sencilla y tiene que ver con el momento en el que la paciente se acerca al profesional de salud para llevar un control prenatal, o que por decisión propia se practique una prueba hormonal de embarazo y un ultrasonido obstétrico en el que ambos estudios serán negativos para diagnóstico de gestación. El siguiente paso consistiría en terminar de estudiar el contexto de la paciente e incluso descartar alguna otra patología que causa los síntomas, posteriormente brindarle a la paciente toda la confianza para aceptar su estado de salud real, así como el inicio de un tratamiento integral incluida la terapia psicológica e incluso psiquiátrica. Es importante el que la paciente se convenza de que no se encuentra embarazada y por ello es importante el apoyo familiar y social por lo difícil que esta idea pueda parecer. La terapia psicodinámica es de elección y no se debe retrasar su inicio debido a que la salud mental es básica para que una persona pueda tener un mejor desarrollo en todos los ámbitos que se desempeña.