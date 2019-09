Maribel Verdú: “No Te Puedes Esconder es adrenalina pura”

La actriz española comparte pantalla con Blanca Soto, Eduardo Noriega e Iván Sánchez en la nueva serie de Telemundo

Maribel Verdú en una serie de Telemundo. Suena extraño, ¿verdad? La internacionalización y la mejora en la calidad de las producciones para televisión lleva a que actores consagrados en el cine participen encantados en una serie rodada entre México y España, como el thriller “No Te Puedes Esconder“, que se estrena el 30 de septiembre en Telemundo y supone el regreso de Blanca Soto a la televisión.

Verdú, 48 años, actriz española que actuó en filmes tan reconocidos como “Y Tu Mamá También” o “El Laberinto del Fauno”, interpreta en la nueva serie a la inspectora Urrutia, una minuciosa policía que investiga un caso en que están involucrados un asesino a sueldo (Eduardo Noriega) y la protagonista (Soto). Pudimos hablar con Verdú sobre su trabajo en “No Te Puedes Esconder“.

Pregunta: No es común que una cadena como Telemundo ruede una serie en España. ¿Cómo lo ves tú desde allá?

Maribel Verdú: Me parece interesantísimo no, ¡lo siguiente! Todo lo que es tender puentes… Tenemos que aprovechar que tenemos el mismo idioma todos. Hay mogollón de españoles viviendo en México, muchísimos mexicanos viviendo aquí, lo mismo con Chile, con Colombia… No habría ni que justificar que un mexicano o un español estuviera en un proyecto de la nacionalidad que fuera. ¡Si vivimos por todas partes! A mí nada me haría más ilusión que esto fuera fomentándose y abriéndose cada vez más.

P.: ¿Cuál es el perfil psicológico de tu personaje, la inspectora Urrutia?

M.V.: Es una mujer soltera que vive por y para su trabajo. No tiene otra vida, es una mujer bastante solitaria. Su vida la dedica a sus investigaciones y termina averiguándolo casi todo. Me parece un personaje fascinante, porque además es masculina. Me gusta mucho Urrutia.

P.: ¿Es la primera vez que trabajas con Eduardo Noriega?

M.V.: ¡Es la vida! Llevamos tantos años y a nadie se le ha ocurrido juntarnos hasta “No Te Puedes Esconder”. Para mí ésa fue una baza fundamental. A parte de que me fascinaron los guiones cuando los leí, me pareció una trama absorbente de ésas que no puedes dejar de leer, la baza de que estuviera Eduardo para mí era muy importante también.

P.: En 2018 hiciste más comedias. Esta serie es diferente.

M.V.: Tengo la suerte de que llevo 35 años en esto y siempre me han dado personajes completamente diferentes. La versatilidad es uno de los valores más importantes que tiene que tener un actor. O no, también te digo que Bette Davis era la mala más mala y la mejor, siempre hacía de mala. Pero bueno, a mí me gusta mucho variar y de repente mis dos últimos trabajos han sido una locura en comedias disparatadas y ahora llevo dos inspectoras seguidas, una en cine y otra en televisión. He llegado a la tele de nuevo después de muchos años a hacer una inspectora un poquito segura porque vengo de hacer otra así fuerte.

P.: ¿Qué te parece el fenómeno de las series en plataformas de streaming?

M.V.: A mí me parece estupendo. Soy la primera que me engancho a todo. Estoy todo el día viendo series de televisión, es una cosa… A veces me tengo que recordar que el cine también existe. Por supuesto, voy dos veces mínimo a la semana al cine, pero con las series estás con los amigos “¿qué acabas de terminar?, mírate esto…”. Ayer terminé una y ya estoy viendo con cuál me pongo.

P.: Trabajaste con Cuarón, que hizo “Roma” con Netflix. ¿Cómo ves esos proyectos que también se llevan al cine y hasta los Oscars?

M.V.: Me parece estupendo. Cualquier posibilidad que tenga para hacer una película… hay que besar el suelo de quien te va a ayudar, porque si no, está muy complicado hacer cine, y más producciones de esas bestiales. Creo que hay mercado para todos.

P.: ¿Cómo ha sido trabajar con Blanca Soto?

M.V.: ¡Ay! Blanquita es maravillosa. Ha sido un enganche las dos. Es una actriz excepcional, pero sobre todo lo que a mí más me importa es cómo es ella como compañera y como tía. Es divertida, cero intensa, cercana y me río mucho con ella. Es un descubrimiento para mí Blanca.

P.: ¿Y con Iván Sánchez?

M.V.: Iván es un tío divino. Yo le conozco hace muchísimos años y de repente ha llegado a esta serie y ha sido maravilla pura. Porque es compañerazo como no te puedes ni imaginar. Y también cero intenso.

P.: Por las redes sociales parece que hubo muy buena química con todo el equipo…

M.V.: No es lo que parezca, es que es así. A veces nos quedamos después de nuestras secuencias para estar con el resto del grupo. Es muy divertido trabajar con actores con quien te llevas bien

P.: ¿Por qué la audiencia no debería perderse “No Te Puedes Esconder”?

M.V.: Porque si no tendría un criterio patético. Creemos en la audiencia, en su criterio, en que le gusten las cosas interesantes y entretenidas. Lo que hacemos lo que nos dedicamos a esto es para entretener. Había un guionista importantísimo, el más en la historia del cine español, Rafael Azcona, que decía que el primer mandamiento en esta vida debería ser “No aburrir”. En cualquier ámbito, pero es que en nuestro mundo, si no entretienes… Y te puedo asegurar que esta serie es adrenalina pura. Son 45 páginas cada guion y te los bebes. ¡Eso leyéndolos! Imagínate ya con montaje trepidante, acción sin parar y todas las tramas intercaladas unas con otras.

