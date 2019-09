VIDEO: Sujeto golpea brutalmente a una perra, amenazó a su prima por grabarlo

Su familia afirma que el sujeto así maltrata a los animales que tiene, para luego venderlos

MÉXICO – Un sujeto fue captado en video mientras golpeaba brutalmente a una perra al interior de su domicilio, por lo que las autoridades de la Ciudad de México pusieron en marcha un operativo para detener al agresor, pero no pudo detenerlo, ya que huyó del lugar.

Las imágenes fueron captadas por su prima, que se identificó como Carla. La mujer compartió el video en las redes sociales, donde se hizo rápidamente viral.

El repudio y la condena por el maltrato a la perra pitbull no se hicieron esperar, y los defensores de animales criticaron fuertemente al hombre que ha sido identificado como Marco Antonio Flores, alias ‘Tony Parquer’.

El sujeto es descrito por su primar Carla como un sicópata que ataca a las mascotas que cría para venderlas, además que ya estuvo dos veces en la cárcel por tentativa de homicidio y robo de vehículo.

El hombre de 32 años de edad fue videograbado por su prima Carla cuando golpeaba y maltrataba a Merri, su perra pitbull.

En sus redes sociales, el sujeto se presenta como Tony Parquer.

“Los pone en las escaleras, los baña con agua fría de la manguera, los mete y les da toques, los muerde, todas las cicatrices que tienen son por su culpa”, relató r Carla.

La mujer confesó que la tortura a Merry no es la primera que atestigua.

“Muchos preguntan por qué no hice nada: fue por miedo de saber que no era la primera vez que agredía a un animal y anteriormente a mí me golpeó, me rompió la nariz, tuve desprendimiento de retina”.

Después de que el video de Marco Antonio se viralizó, él intentó ingresar al domicilio de Carla y la amenazó: “Me dice que antes de pisar la cárcel él me va a matar”.

Es por eso que ahora ella teme por su vida y solicita ayuda a las autoridades para detener a su primo de quien se desconoce su paradero.

#Video 🎥 | Este hijo de la chingada así mató a su perro al interior de su domicilio, en @Alc_Iztapalapa, ojalá que las autoridades correspondientes actúen en su contra.#ImágenesFuertes pic.twitter.com/d9l5AQ5oDI — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 17, 2019

En su página de Facebook, ‘Tony Parquer’ tiene fotos consumiendo marihuana.

Ahí tiene videos de dos pitbull, un macho y una hembra, llamados Zeus y Merri; presume que los animales tendrán un “atascón de domingo”, con dos platos llenos de huesos con pollo rostizado, espaguetti y croquetas.

Además de Zeus y Merri, en la casa tenían cuatro cachorros.

Los animales fueron rescatados la mañana de ayer por la asociación Corazones Callejeros, que traslado a Merri al veterinario.

Las activistas mencionaron que la perra tiene golpes severos, pero su vida no corre peligro.

Por la tarde agentes de la Procuraduría catearon la casa del ex reo en Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, pero no lo encontraron.

El delito que cometió Marco Antonio es crueldad de animales, cuya pena es de 6 meses a 2 años de prisión.

La PGJ pedirá a Corazones Callejeros que presente a Merri para valorar sus lesiones.