Brujas, zombies y fantasmas ya merodean los parques de California

La celebración de Halloween ya comenzó y hay diversión para chicos y grandes

Si creen que es muy pronto para hablar de monstruos, zombies, fantasmas y brujas, tienen que darse una vuelta por los parque temáticos del sur de California, donde estas criaturas horrendas ya andan festejando por todo lo alto las fiestas de Halloween.

¿Qué hay de nuevo este año? Aquí están los detalles.

Halloween Horror Nights

Este año el festejo de Halloween en este parque enclavado en las montañas de Hollywood tiene dos novedades en sus famosos y elaborados laberintos –12 en total–. El primero es uno inspirado en la cinta “Us”, y el segundo en el filme ochenteno “Ghostbusters”.

Mientras que el de los cazafantasmas es un recorrido divertido –aunque intenta ser aterrador en ocasiones–, que trae a la memoria algunas de las escenas y personajes más icónicos de la película, el de “Us” ofrece un a los visitantes un paseo por las casas de las familias que protagonizan el filme. Deben estar preparados para ver conejos macabros, espejos de doble cara y otros elementos simbólicos del filme.

Dónde: Universal Studios, 100 Universal City Plaza, Los Angeles

Cuándo: Jueves a domingo, 7 pm., hasta el 3 de noviembre

Cómo: boletos: $64 a $102

Informes: (866) 258-6546 y hollywood.halloweenhorrornights.com

Knott’s Scary Farm

Dicen los que saben que nadie hace las cosas más terroríficas que este parque temático. Cierto o no, este año incluye 14 atracciones macabras, entre ellas cuatro zonas de terror y nueve laberintos. La novedad en esta ocasión es Wax Works, un museo abandonado de donde emanan luces y ruidos extraños y donde un prominente cirujano plástico ha sido visto retocando por las noches sus horrendas piezas de cera.

Y por otra parte está Origins: The Curse of Calico, que muestra la siniestra actividad paranormal en Ghost Town. Además se estrena Puppet Up! Uncensored, una comedia con títeres que presentan miembros de la The Jim Henson Company que improvisan un show apto solo para adultos.

Dónde: Knott’s Berry Farm, 8039 Beach Blvd., Buena Park Cuándo: algunas notches del jueves al domingo, 7 p.m.; termina el 2 de noviembre Cómo: boletos $43 a $157.99 Información: (714) 220-5200 y knotts.com/play/scary-farm Oogie Boogie Bash La buena noticia es que este parque temático estrenó este año un festejo para Halloween. La mala es que los boletos están agotados. Se trata del Oogie Boogie Bash, que tiene lugar en Disney California Adventure en el que los visitantes pueden caminar a través del Villains Groove, un sendero instalado en el área de Grizzly Peak del parque. Este camino está lleno de figuras iluminadas y efectos que evocan a varios de los villanos de Disney. Dónde: Disney California Adventure, 1313 Disneyland Dr., Anaheim Cuándo: solo algunas noches, hasta el 31 de octubre Cómo: boletos agotados Información: (714) 781-4636 y disneyland.disney.go.com

Fright Fest

Este año el Fright Fest, que celebra su temporada 27, tendrá para los amantes del terror doce laberintos además de zonas de terror, todo acompañado de cientos de zombies que surgen de todos los recovecos del parque. Pero quizá lo más terrorífico de este lugar es la ausencia de luz en algunas de las montañas rusas más emblemáticas del lugar.

El paseo se hace en la total oscuridad de la noche bajo la luz que proveen las estrellas del firmamento. Durante el día hay trick-or-treat para los niños y actividades manuales relacionadas con Halloween.

Dónde: Six Flags Magic Mountain, 26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia

Cuándo: noches selectas de septiembre, octubre y noviembre; hasta el 3 de noviembre

Cómo: boletos $55.79

Información: sixflags.com/magicmountain/special-events/fright-fest

Brick-or-Treat

Ninguna parque del área tiene un festejo más tierno. Legos en forma de momias, brujas, vampiros y zombies. No, no asustan, pero sí divierten. Como cada año, todos los sábados del 28 de septiembre al 26 de octubre, hay “monstruos” dispuestos a tomarse fotos con los visitantes, DJs que tocan las melodías más adecuadas para la fecha, estaciones de dulces distribuidas en todo el parque y un concurso de disfraces en donde se ven los modelos más creativos y fuera de serie.