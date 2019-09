Cansado de que su novia le robara chocolates puso en marcha un plan increíble que se volvió viral

La mujer "denunció" en Facebook la "idea" con la que la sorprendió el padre de su hija

Una pareja de Gales conformada por Stacey Lowe y Dave Williams se volvieron virales en Facebook por un extraño detalle en su relación.

En dicha red social, Dave contó que estaba un poco cansado de que su novia, con quien lleva 4 años y tiene una hija, siempre le robara las golosinas que él compra y guarda dentro del refrigerador.

“Así que a esto es lo que has llegado. Comprar una casa juntos, tener un hijo juntos, planear una boda y luego pasa esto!!”, escribió Stacey, en Facebook. “Dave va y compra una caja de seguridad para el refrigerador y no quiere compartir conmigo el chocolate nunca más”, agregó la chica.

“Por el momento no tuve que abrirlo porque no me quedé sin chocolate, así que él no tuvo la satisfacción de verme al intentar abrir el código del cofre. No lo voy a hacer”, añadió.

Este tipo de caja fuerte se vende a través de Amazon y en la descripción dice que sirve para guardar alimentos y medicamentos, ya que no es fácil de abrir. Generalmente son adquiridos por estudiantes que comparten vivienda con otros.