La triste realidad de Megan Fox, la sexy protagonista de Transformers

La actriz confesó que a pesar de haber sido una víctima, siempre se sintió excluida del famoso "Me Too"

Megan Fox confesó en una entrevista reciente para la revista Entertainment Tonight, en donde contó que a partir de la película “Diabólica tentación” de 2009 empezó a sentir que su imagen era asociada completamente a un ícono sexual. “No fue solo por ese film, pero ahí empezó todo. Luego fue cada día de mi vida, todo el tiempo, con cada proyecto en el que trabajé y con cada productor con el que trabajé”, explicó.

Parece que para Megan Fox ser vista como un ícono sexual fue demasiado, y esto la llevó a no querer salir de su casa. “No quería que me vieran en público en lo absoluto, por el miedo que sentía. No quería que me saquen una foto, salir en una revista, caminar por una alfombra roja, nada. Tenía la certeza absoluta de se iban a burlar de mí, escupir, o que alguien me iba a gritar, que la gente me apedrearía o me atacaría”.

Justo cuando explotó todo el movimiento “Me Too” la actriz quiso compartir su verdad, pero parece que fueron muchas las voces que la hicieron sentirse más culpable que víctima, señalando, de nuevo, su imagen. “Pensaba: ‘estas cosas me están pasando y no están bien’, pero había todo un halo alrededor de los que me decían: ‘Oh, bueno. No nos importa, te lo mereces porque todos sabemos cómo te vestías, cómo era tu imagen”, según reportó La Nación.

La actriz expuso que de este movimiento parece resentir que éstas no apoyan a todas las mujeres. “Siento que no quieren que forme parte de su grupo. ¿Entonces realmente apoyan a las mujeres? Porque si sólo apoyan a algunas, no me parece justo”. También reconoció que en su paso por la industria fue víctima de conductas inapropiadas a su persona, pero que ahora, a raíz de lo que ha vivido, ya no diría nada de manera pública.

Megan Fox es también recordada por haber protagonizado la primera entrega de “Transformers”.