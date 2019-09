“Lady Frijoles” pasa de inmigrante deportada a Honduras a presentadora en Qhubo TV

El gerente general del canal, Mario "Chano" Rivera, oficializó la contratación de Miriam Zelaya Gómez, al espacio Las Doñas

Mediante una publicación en Facebook, el gerente general de Qhubo TV Mario “Chano” Rivera, oficializó la contratación de Miriam Zelaya Gómez, conocida como “Lady Frijoles”, para que sea presentadora de uno de los programas televisivos del canal.

El medio informó en su comunicado de este martes que la hondureña, quien regresó al país hace una semana, en medio de un proceso de deportación, se unirá al programa Las Doñas.

Esta semana, Zelaya Gómez concedió una entrevista al canal en el que explica las razones para haber emigrado a Estados Unidos y las declaraciones contra los frijoles mexicanos que le valieron burlas y acoso en redes, además del apodo.

La entrevista de Lady Frijoles fue la primera ofrecida tras haberse declarado culpable de agredir a su casera en Dallas, Texas; y ser deportada el viernes pasado a su país.

La noticia de la contratación también fue dada a conocer durante la segunda parte del intercambio por el director del canal, quien le regaló a la mujer una camiseta azul con el logo de Qhubo TV.

“Gracias al canal, gracias a usted, porque nunca esperé -la verdad- tener un trabajo”, reaccionó Zelaya Gómez entre lágrimas al anuncio.

Las reacciones a la publicación en Facebook van desde desaprobación a respaldo. Algunos usuarios cuestionaron que se le dé una oportunidad de ese nivel a una persona que no tiene estudios.

“Bueno, que alguien me explique, que es la forma más fácil de conseguir un trabajo…Sin quemarse con desvelos y sacrificio en la Universidad. Y tantos y tantas profesionales queriendo tener una oportunidad de trabajo, que lo primero que preguntan, es si tiene experiencia, y, cómo experiencia, si no ha tenido oportunidad de trabajar, porque no hay”, expresó una seguidora.

“Da tristeza ver como las personas le llaman “bueno” a esto. Te recuerdo cada año, en la universidad salen muchos graduados de periodismo que se esforzaron 5 años con desveladas, por tareas, proyectos, y exámenes. ¿Crees que es justo que una mujer que ni el colegio terminó, esté ocupando él lugar de un graduado universitario? Por eso somos el peor país de Centroamérica en hacer valer los títulos de educación superior”, secundó otro.

Pero no todos fueron reclamos. Hubo quienes favorecieron la entrada de Lady Frijoles al canal.

“Me alegro mucho por usted señora. No era posible que se quedara con la humillación de los frijoles que hicieron que se los comiera. ¡Adelante, ánimos! La vida es bella”, dijo otro en en referencia a los presentadores de Qhubo TV que le hicieron comer frijoles en medio de la entrevista.

De esta forma, Lady Frijoles ha pasado de ser una indocumentada de la caravana migrante deportada a Honduras a una figura de la televisión.

Precisamente, en una parada del recorrido en México tildó de comida para “chanchos”, los frijoles del país.

A pesar de justificarse posteriormente, quedó marcada en redes como la migrante malagradecida y caprichosa.

En la entrevista con el canal, la madre dijo que su reacción se debio a que su hija estaba enferma y no quería el alimento.

“Lo dije porque (la persona del albergue) ofendió a mi niña, realmente. Me sentí muy mal. Yo lo dije para que el joven lo escuchara. Y lo grabó la cámara”, puntualizó la mujer, quien aseguró en que se expresó de esa manera porque la “niña estaba mal”.

En marzo pasado, la centroamericana y su hermana, Mirna, fueron detenidas bajo cargos de agresión agravada contra su casera.

En el caso de Miriam, se declaró culpable de los hechos, por lo que se expone a cuatro años de probatoria.